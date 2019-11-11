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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
11.11.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

Son dakika: Eski askeri hekime FETÖ'den hapis cezası

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Son dakika: Eski askeri hekime FETÖ'den hapis cezası

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesi Şerif Bek'i, FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) üyesi Şerif Bek, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bek'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanık Bek ile avukatı katıldı.

ByLock kullanıcısı olduğu, örgütün stratejisi, amaçları, faaliyetleri doğrultusunda hareket ettiği belirlenen Bek, esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmedi.

Örgüt üyesi olmadığını öne süren Bek, aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını iddia ederek beraatini istedi.

Sanık Bek ile avukatının savunmalarını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.

KARAR

Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan Daire üyesi Fevzi Yıldırım tarafından açıklandı.

Şerif Bek'e "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 8 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 12 yıla çıkardı.

TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak sanığın cezasını 10 yıla indiren mahkeme heyeti, Bek'in tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Mahkeme heyeti ayrıca olağanüstü hal kapsamındaki Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) meslekten ihraç edilen Bek'in cezasını dikkate alarak, sanığın Askeri Ceza Kanununun ilgili maddeleri kapsamında Silahlı Kuvvetlerden çıkarılmasına, ilişiğinin kesilmesine, tekrar Silahlı Kuvvetlere kabul edilmemesine de karar verdi.

Bu kararla, yüksek yargı üyesi olan askerlerle ilgili ilk mahkumiyet kararına hükmedilmiş oldu.

Karara karşı temyiz yolu açık bulunuyor. Temyize gidilmesi halinde istemi Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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