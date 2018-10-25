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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
25.10.2018 - 17:00, Son Güncelleme:

Son dakika... Esenyurt'taki büyük yangınla ilgili iki gözaltı

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Son dakika... Esenyurt'taki büyük yangınla ilgili iki gözaltı

Esenyurt'ta bir palet fabrikasında çıkan ve çevredeki iki iş yerine daha sıçrayan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, fabrika bahçesinde ateş yakarak yangının çıkmasına neden oldukları iddiasıyla Afgan uyruklu 2 çalışan gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt'ta bir palet fabrikasında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, kısa sürede büyüyerek yanındaki iki fabrikaya daha sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşının ardından kontrol altına alınan yangının ardından ekipler soğutma çalışması yaptı.
Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ve bazı yetkililer olay yerine gelerek inceleme yaptı ve söndürme çalışmalarını yerinde izledi. Büyük çapta hasarın oluştuğu yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.


Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yangın alanına yaklaşarak görüntü çekmek isteyen vatandaşları buradan uzaklaştırdı.
Soğutma işlemlerini de tamamlayan itfaiye ekiplerinin çoğu bölgeden ayrıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler, sabah saatlerinde fabrikanın bahçesinde ısınmak için ateş yaktıkları ve yangına neden oldukları iddiasıyla 2 Afgan çalışanı gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tamamen kontrol altına alınarak söndürülen yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığını belirterek, "Yangının paletlerden çıktığı söyleniyor ama bu araştırılacak ve çıkış nedenine ilişkin net bilgi ortaya çıkacak." dedi.

180 personelle müdahale edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Esenyurt Akçaburgaz'da yaklaşık 4 bin metrekare açık alanda paletlerde yangın çıktığı bildirildi.

Açıklamada, yangının 3 katlı ve 4 katlı iş yerlerine de sirayet ettiği belirtildi.

Yangına İstanbul Büyükşehir, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Mimarsinan, Başakşehir, Hadımköy, Bakırköy, Şişli, Fatih, Bağcılar, Kartal, Kadıköy, Sultangazi ve Silivri itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği aktarılan açıklamada, olay yerine Hamidiye AŞ'den su tankerlerinin gönderildiği kaydedildi.

Yangına, 98 araç ve 180 personelle müdahale edildiği ifade edildi.

Valilik açıklaması

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Esenyurt ilçemizde meydana gelen üç fabrikayı etkileyen yangın, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmış olup herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

"Çıkış nedeni henüz bilinmiyor"

İlçe Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe de olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede rüzgarın minimum seviyede olmakla beraber yağışın da etkili olduğunu anlatarak, yangında can kaybı ve yaralanma olmamasına sevindiklerini söyledi.

Alatepe, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini belirterek,"Ağaç üretimi yapıldığı için üzeri açık. Bu açıklık alevlerin yükselmesine sebep olmuş. Belki sigaradan çıkmış, belki kontaktan çıkmış bilemeyiz. Savcımız ve polis ekipleri burada, onlar bakacaklar." diye konuştu.

Bölgenin sanayi bölgesi olduğunu dile getiren Alatepe, yanan bölgenin de depolama alanı olarak kullanıldığını ifade etti.

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