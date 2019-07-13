Son dakika... Esenyurt'ta yangın! Mahsur kalanlar kurtarıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Esenyurt'ta yangın! Mahsur kalanlar kurtarıldı
GeriGündem Son dakika... Esenyurt'ta yangın! Mahsur kalanlar kurtarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Alper KORKMAZ - İstanbul (DHA)
13.07.2019 - 15:55, Son Güncelleme:

Son dakika... Esenyurt'ta yangın! Mahsur kalanlar kurtarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İSTANBUL Esenyurt'ta 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan aralarında bebek ve çocuklarında olduğu çok sayıda kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Bazı eve sahipleri binaya tekrar girerek evcil hayvanlarını dışarı çıkardı.

11
  • Esenyurtta yangın
  • Esenyurtta yangın
  • Esenyurtta yangın
  • Esenyurtta yangın
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

 Yangın saat 15.00 sıralarında Saadetdere Mahallesi 119. sokakta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında çıktı. Bodrum katta bulunan eski eşyalar henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yanan eşyalar nedeniyle binanın içini duman kapladı. Bazı vatandaşlar binayı kendi imkanlarıyla terk ederken, üst katlarda mahsur kalan ve aralarında bebeklerinde olduğu çok sayıda kişi balkonlara çıkarak kurtarılmayı bekledi.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven aracı yardımıyla balkonlarda kurtarılmayı bekleyen bebek, çocuk ve kadınları sepete alarak yere indirdi. Kurtarılan kişiler kontrol amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulanslara alınan bebek ve kadınlara oksijen verildi. Mahalle sakinlerin de büyük panik yaşadığı olayda yaralanan olmadı. 

EVCİL HAYVANLARINI ÇIKARTTILAR

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alınmasının ardından bazı bina sakinleri içeride bulunan evcil hayvanları için tekrar binaya girdiler. Evlerde bulunan kedi, kuş ve balık gibi evcil hayvanlarını bina sakinlerince dışarı çıkarttı. Bina sakini Nezaket Aslan , "Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Biz evde oturuyorduk. Baktık ki merdivenlerde duman var. Arka tarafa geçtik ve itfaiyeyi aradık. Bizi itfaiye kurtardı. Balıklarımız vardı onları aldık. Kedi de alt komşumun. Şu an iyiler. Çocuk çoktu, misafirlerimiz vardı karşı dairede" diye konuştu.


Son dakika... Esenyurtta yangın Mahsur kalanlar kurtarıldı


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Esenyurt'ta yangın! Mahsur kalanlar kurtarıldı
Konya'da dehşete düşüren görüntü! Elinde ve belinde silahla...
Uzmanlar Irak’ın kuzeyinde yeni başlatılan operasyonu değerlendi
S-400 teslimatında ikinci gün! Rus uçağı Müred'de