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    Son dakika... Esenyurt'ta fabrikada silahlı saldırı

    Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)
    21.03.2018 - 17:37 | Son Güncelleme:

    ESENYURT’ta bir fabrikada çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

    Olay, Sanayi Mahallesi’nde bulunan bir tekstil firmasında, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikaya gelen A.B. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı kişilere belinden çıkardığı tabancayla ateş etti. 1 kişi ölürken 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulansla Esenyurt Eğitim ve araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

    Silahlı saldırgan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

    Etiketler: Esenyurt , Silahlı saldırı , fabrika , gündem
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