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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
25.10.2018 - 07:42, Son Güncelleme:

Son dakika: Esenyurt’ta fabrika yangını! Yan fabrikalara da sıçradı…

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İSTANBUL Esenyurt'ta bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı. Yangın büyüyerek palet fabrikasının yanındaki alüminyum ve tekstil fabrikalarına sıçradı. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, zaman zaman patlamalarında duyulduğu yangında can kaybının olmadığını söyledi. İBB yangına İstanbul'un 16 bölgesinden 98 araç ve 180'den fazla personelle müdahale edildiğini duyurdu. İstanbul Valiliği de yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

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  • Esenyurtta fabrika yangını
  • Esenyurtta fabrika yangını
  • Esenyurtta fabrika yangını
  • Esenyurtta fabrika yangını
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İstanbul Esenyurt'ta bulunan Kıraç Evren Oto Sanayi Sitesi bulunan bir palet fabrikasında bu sabah erken saatlerde yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın, binanın yanında bulunan alüminyum ve tekstil fabrikalarına sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibi şu an yangına müdahale ediyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ: KONTROL ALTINA ALINDI

İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta bu sabah başlayan yangınla ilgili açıklama yaptı. Valilik açıklamasında "Esenyurt ilçemizde meydana gelen üç fabrikayı etkileyen yangın İ.B.B İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınmış olup, herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır." denildi.

BELEDİYE BAŞKANI ALATEPE: CAN KAYBI YOK

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe yangınla ilgili yaptığı ilk açıklamayı yaptı. Alatepe, "Çıkış sebebiyle ilgili bir bilgi yok. Ancak can kaybı yok, sevindirici tarafı bu. Ekiplerimiz müdahale ediyor.  

Yandaki iş merkezlerine de sıçramış şu anda. En net bilgiyi 20-25 dakika içerisinde olur. Ama can kaybı olmadığını biliyoruz.  Yangının çıkış noktası palet fabrikası. Palet olduğu için de yangının yayılması hızlanmış. 20 dakika içinde ayrıntılar netleşecek.

Şansımıza çok yoğun bir rüzgar yok. Bugün kısmi bir rüzgar var. Yüksek duman, yüksek alev olmasının nedeni kuru, çam ağaçlarından yapılan paletlerin olmasından kaynaklanıyor. Kimyasal bir şey yok. Küçük bir tekstil fabrikası var ve küçük bir iş merkezi var." dedi.

Son dakika: Esenyurt’ta fabrika yangını Yan fabrikalara da sıçradı…

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