Son dakika... Esenyurt'da sokak ve caddelerde çatlaklar oluştu... Çok sayıda bina boşaltıldı

Çatlaklar ve çökme nedeniyle trafiğe kapatılan Orhan Gazi Caddesi'nde, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Çalışmaların koordineli şekilde sürdürülebilmesi için olay yeri yakınındaki Şair Fevzi Kutlu Kalkancı İlkokulu'nda kriz masası kurulurken, çevredeki bazı binalar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Polis ekipleri herhangi bir aksaklık yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemi aldı.

Boşaltılan binalarda oturan vatandaşların olay yerindeki bekleyişi sürüyor.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI BOZKURT: HERHANGİ BİR KAYMA GÖRMEDİK

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Orhangazi Caddesinde akşam saatlerinde çatlaklar ve çökmeler yaşanmış ve binalar tedbir amaçlı ekipler tarafından boşaltılmıştı. Ekiplerin çalışmaları sürerken Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, yapılan çalışmalar ve olaya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



“Şuanda evlere girmek için çok büyük bir engel yok ama valiliğimiz emniyet gereği böyle bir karar aldı”

Olay yerinde açıklama yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Ben Esenyurt’taki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Bize saat 16,30 sıralarında ihbar geldi. İlgili birimlerimizle beraber olay yerine geldik, ben ve arkadaşlarım yaptığımız incelemelerde, bazı sokaklarda çatlaklar ayrışmalar olduğunu gördük. Binaların kenarlarında zeminle ayrışmalar olduğunu fark ettik ve çevrede yaptığımız incelemelerde, tam nedeni belli değil, yeraltında, yolun altındaki boşluklardan oluşan göçmelerde oluşabilir. Bir de iki sokak aşağısında çatlakların oluştuğu bölgenin altında bir inşaat yapılıyor, orayı da gittik inceledik. Sahalarında kaymalar var, ama çok büyük sorun gözükmüyor. Bir ayrışma var biz emniyeten tekrar ilk sahanın arkasını toprakla kapatmaları talimatını verdik şu anda da devam ediyor çalışmalar. Sahanın etrafı yastıklama dediğimiz toprakla doldurularak o bölgenin kaymasını engelleyecek çalışmaları yürütüyoruz. Şu anda çok çok binalarımızı ve çevreyi sıkıntıya sokacak bir durum yok ama valiliğimizin aldığı karar gereği emniyet gereği, halkımızın zarar görmemesi için binaları boşaltma kararı aldı. olayı tam bilmediğimiz için araştırmalar devam ediyor. Dolayısıyla netleşene kadar, şu anda evlere girmeyi gerektiren çok büyük bir engel yok ama, valiliğimiz kimsenin zarar görmemesi açısından emniyeten vatandaşlarımızın eve girmesini istemiyor” dedi.

“YAKLAŞIK 8 SAATTİR ÖLÇÜMLERDE HERHANGİ BİR KAYMA GÖRMEDİK”

Yarım saatlik ölçümlemeler yaptıklarını söyleyen Bozkurt, “Önümüzdeki gün ne kadar çalışma devam edecek, bütün gece boyunca iç sahaların emniyete alınması için iş makineleri sabaha kadar çalışacaklar. Dolayısıyla sabahleyin bir emniyete almış olacağız, tamamen, en azından inşaattan kaynaklandıysa o sorunu tamamen eliminize edeceğiz. Sonrasında yolları kapattık şuanda, yollar trafiğe açılacak. Binalar boşken, bütün ölçümlemeleri cihazlarla herhangi bir kayma olup olmadığına dair ölçümlemeler yapıyoruz. Daha önceki ölçümlerde kayma var ama şu anda yaklaşık 8 saattir yarım saatte bir yaptığımız ölçümlemelerde herhangi bir kayma görmedik, şu anda bir sorun gözükmüyor. Fakat bu süreci yarından sonra netleştireceğiz. Yarın inceledikten sonra valilikle beraber kararı vereceğiz” diye konuştu.

“25 CİVARINDA APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ”

Vatandaşlara hizmet edeceklerini belirten Bozkurt, “Vatandaşlarımız bu gece evlerine gidemeyecekler emniyetten dolayı, o konuda üzgünüz. Belediyemizin bütün ekipleri burada vatandaşlarımızın hizmetinde, onların bu geceyi en azından acil ihtiyaçlarını gidecek şekilde hizmet edecekler. Zabıta birimlerimiz burada aşağı yukarı 100 personelle buradalar. Birim amirlerimiz, belediye başkanlarımız ve ben 8 saattir buradayız ve vatandaşlarımızın hizmetinizdeyiz. Bildiğim kadarıyla 25 civarında apartman tahliye edildi. Bunların bir çoğu emniyeten herhangi bir somut bir risk olduğu için değil ama valiliğimizin aldığı karar gereği emniyet mensuplarımız 25 apartmanın boşaltılması kararını verdi” şeklinde konuştu.

"BİZ ÜSTÜMÜZE HİÇBİR ŞEY ALMADAN ÇIKTIK"

Evinde çatlaklar oluşan ve bekleyişi süren Emrah Topal, hazırlıksız çıktıklarını belirterek, "Yolların hepsi kapatıldı. İncelemeler yapıldı. Saat 7'den beri bizi çıkartırlar. İki saat sonra gereken açıklamayı yapacağız, dediler. Biz üstümüze hiçbir şey almadan çıktık. Benim 6 yaşında çocuğum var, bekliyoruz." dedi.

Orhan Kazım ise "Ufak bir çatlak vardı. Gittikçe biraz daha büyüdü. Tehlike oluşabilir diye her tarafı kapattılar." ifadelerini kullandı.

"30'DAN FAZLA BİNA BOŞALTILDI"

CNN TÜRK muhabiri Özgür Deniz Kaya Esenyurt'ta yaptığı açıklamada, "30'un üzerinde binada tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Yolun üzerinde kısım kısım çatlaklar var. Binalarda ve merdivenlerde çatlaklar. İstanbul Valiliği ve AFAD ekipleri hazır bekliyor. Yüzlerce daire sakini de ekiplerin açıklama yapması bekleniyor. 2 cadde ve bir sokakta binalar boşaltıldı." ifadelerini kullandı.

Drone ile yapılan çekimlerde, çatlak ve çökme oluşan sokaktaki büyük inşaat alanı dikkat çekti

Kaya, son durumu şöyle anlattı:

"Hareketli dakikalar yaşanıyor. Yüzlerce kişi evlerinden aşağı indi. Kimileri arabalarında ısınmaya çalışıyor kimileri ise yakınlarına gitti. Buradaki binanın çatlaklarla oluşması sonucunda tahliye edildiğini, çatlaklarınsa Ertuğrul Gazi Caddesi'ndeki bir yolun üzerindeki çatlaklardan meydana geldiğini üdşünüyoruz. Valilik de buna benzer bir açlıklama yaptı. Çevre sakinleri, Ertuğrul Gazi caddesi üzerindeki bu çatlakların yeni oluşmadığını yaklaşık 15 gündür bu çatlakların gitgide büyüdüğünü, binalarda da bu çatlaklardan oluştuğunu söylüyorlar. Ancak yetkililer hemen aşağıdaki Orhan Gazi Caddesi'ndeki 9 katlı bir binada çatlakların oluşması ve bazı binalarda kaymaların olduğu iddiasıyla başka binalarda da tahliye işlemlerini tamamladı. 30'un üzerinde binada tahliye işlemi tamamlandı. Yüzlerce kişi genç, yaşlı sokağa dökülmüş durumda. Çok sayıda kişi evlerini boşaltmış durumda. Asfaltların üzerinde, binalarda, merdivenlerin üzerinde çatlaklar var. İstanbul Valiliği, AFAD ekipleri, itfaiye ve ambulanslar burada hazırda bekliyor. Sayabildiğimiz kadarıyla 30'un üzerinde bina da bolaştılmış durumda. Yüzlerce daire sakini de ekiplerin açıklama yapmasını bekliyor."

"250 HANE, 500'DEN FAZLA KİŞİ..."

CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk de şu bilgileri paylaştı:

"Çevre sakinleri Esenyurt, Güzelyurt Mahallesinin bir haftadır zeminde hareketlenmeler olduklarını söylüyor. Gözler Güzelyurt mahallesindeki dev inşaat alanına çevrildi. İncelemeler devam ediyor. 34 bina boşaltıldı. 250 hane yani 500’den fazla kişi şuan evine giremiyor. Vatandaşların kimisi akrabalarının yanına gitti kimi ise okula getirildi. Kriz merkezi oluşturuldu. 100’den fazla aile burada bekliyor. Belediye mobil büfe getirdi, sıcak çay, çorba servisi yapılıyor. Vatandaşlar tedirgin, okulda, sınıfın içinde bekliyorlar. "

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Esenyurt İlçemiz Güzelyurt Mahallesi Organgazi Caddesi'nde ve cadde üzerindeki 8 katlı bir binada meydana gelen çökme ve çatlaklar sebebiyle yol trafiğe kapatılmış olup, bina da tedbir amacıyla tahliye edilmektedir.

Olay mahalinde AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili kurumlarımızın teknik ekipleri gereken tedbirleri almaya başlamışlardır."