Son dakika... Esenyurt'da sokak ve caddede çatlaklar oluştu... 30'dan fazla bina boşaltıldı
Esenyurt'ta çatlaklar ve çökme nedeniyle trafiğe kapatılan Orhan Gazi Caddesi ve tahliye edilen 9 katlı binanın çevresindeki bazı binalar boşaltıldı. Ekipler herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sokak ve caddeyi trafiğe kapatarak, iş yerleri ve binaları boşalttı. CNN TÜRK muhabiri Özgür Deniz Kaya, 30'un üzerinde binada tahliye işleminin tamamlandığını söyledi.
Çatlaklar ve çökme nedeniyle trafiğe kapatılan Orhan Gazi Caddesi'nde, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Çalışmaların koordineli şekilde sürdürülebilmesi için olay yeri yakınındaki Şair Fevzi Kutlu Kalkancı İlkokulu'nda kriz masası kurulurken, çevredeki bazı binalar da tedbir amaçlı tahliye edildi.
Polis ekipleri herhangi bir aksaklık yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemi aldı.
Boşaltılan binalarda oturan vatandaşların olay yerindeki bekleyişi sürüyor.
"30'DAN FAZLA BİNA BOŞALTILDI"
CNN TÜRK muhabiri Özgür Deniz Kaya Esenyurt'ta yaptığı açıklamada, "30'un üzerinde binada tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Yolun üzerinde kısım kısım çatlaklar var. Binalarda ve merdivenlerde çatlaklar. İstanbul Valiliği ve AFAD ekipleri hazır bekliyor. Yüzlerce daire sakini de ekiplerin açıklama yapması bekleniyor. 2 cadde ve bir sokakta binalar boşaltıldı." ifadelerini kullandı.
Drone ile yapılan çekimlerde, çatlak ve çökme oluşan sokaktaki büyük inşaat alanı dikkat çekti
Kaya, son durumu şöyle anlattı:
"Hareketli dakikalar yaşanıyor. Yüzlerce kişi evlerinden aşağı indi. Kimileri arabalarında ısınmaya çalışıyor kimileri ise yakınlarına gitti. Buradaki binanın çatlaklarla oluşması sonucunda tahliye edildiğini, çatlaklarınsa Ertuğrul Gazi Caddesi'ndeki bir yolun üzerindeki çatlaklardan meydana geldiğini üdşünüyoruz. Valilik de buna benzer bir açlıklama yaptı. Çevre sakinleri, Ertuğrul Gazi caddesi üzerindeki bu çatlakların yeni oluşmadığını yaklaşık 15 gündür bu çatlakların gitgide büyüdüğünü, binalarda da bu çatlaklardan oluştuğunu söylüyorlar. Ancak yetkililer hemen aşağıdaki Orhan Gazi Caddesi'ndeki 9 katlı bir binada çatlakların oluşması ve bazı binalarda kaymaların olduğu iddiasıyla başka binalarda da tahliye işlemlerini tamamladı. 30'un üzerinde binada tahliye işlemi tamamlandı. Yüzlerce kişi genç, yaşlı sokağa dökülmüş durumda. Çok sayıda kişi evlerini boşaltmış durumda. Asfaltların üzerinde, binalarda, merdivenlerin üzerinde çatlaklar var. İstanbul Valiliği, AFAD ekipleri, itfaiye ve ambulanslar burada hazırda bekliyor. Sayabildiğimiz kadarıyla 30'un üzerinde bina da bolaştılmış durumda. Yüzlerce daire sakini de ekiplerin açıklama yapmasını bekliyor."
VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
"Esenyurt İlçemiz Güzelyurt Mahallesi Organgazi Caddesi'nde ve cadde üzerindeki 8 katlı bir binada meydana gelen çökme ve çatlaklar sebebiyle yol trafiğe kapatılmış olup, bina da tedbir amacıyla tahliye edilmektedir.
Olay mahalinde AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili kurumlarımızın teknik ekipleri gereken tedbirleri almaya başlamışlardır."
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