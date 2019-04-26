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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA-DHA-İHA
26.04.2019 - 19:56, Son Güncelleme:

Son dakika... Esenyurt'da sokak ve caddede çatlaklar oluştu... 30'dan fazla bina boşaltıldı

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Esenyurt'ta çatlaklar ve çökme nedeniyle trafiğe kapatılan Orhan Gazi Caddesi ve tahliye edilen 9 katlı binanın çevresindeki bazı binalar boşaltıldı. Ekipler herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sokak ve caddeyi trafiğe kapatarak, iş yerleri ve binaları boşalttı. CNN TÜRK muhabiri Özgür Deniz Kaya, 30'un üzerinde binada tahliye işleminin tamamlandığını söyledi.

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  • Esenyurtta sokak ve caddede çatlaklar oluştu
  • Esenyurtta sokak ve caddede çatlaklar oluştu
  • Esenyurtta sokak ve caddede çatlaklar oluştu
  • Esenyurtta sokak ve caddede çatlaklar oluştu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Çatlaklar ve çökme nedeniyle trafiğe kapatılan Orhan Gazi Caddesi'nde, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Çalışmaların koordineli şekilde sürdürülebilmesi için olay yeri yakınındaki Şair Fevzi Kutlu Kalkancı İlkokulu'nda kriz masası kurulurken, çevredeki bazı binalar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Polis ekipleri herhangi bir aksaklık yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemi aldı.

Boşaltılan binalarda oturan vatandaşların olay yerindeki bekleyişi sürüyor.

Son dakika... Esenyurtda sokak ve caddede çatlaklar oluştu... 30dan fazla bina boşaltıldı

"30'DAN FAZLA BİNA BOŞALTILDI"

CNN TÜRK muhabiri Özgür Deniz Kaya Esenyurt'ta yaptığı açıklamada, "30'un üzerinde binada tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Yolun üzerinde kısım kısım çatlaklar var. Binalarda ve merdivenlerde çatlaklar. İstanbul Valiliği ve AFAD ekipleri hazır bekliyor. Yüzlerce daire sakini de ekiplerin açıklama yapması bekleniyor. 2 cadde ve bir sokakta binalar boşaltıldı." ifadelerini kullandı.

Son dakika... Esenyurtda sokak ve caddede çatlaklar oluştu... 30dan fazla bina boşaltıldı

Drone ile yapılan çekimlerde, çatlak ve çökme oluşan sokaktaki büyük inşaat alanı dikkat çekti

Kaya, son durumu şöyle anlattı:

"Hareketli dakikalar yaşanıyor. Yüzlerce kişi evlerinden aşağı indi. Kimileri arabalarında ısınmaya çalışıyor kimileri ise yakınlarına gitti. Buradaki binanın çatlaklarla oluşması sonucunda tahliye edildiğini, çatlaklarınsa Ertuğrul Gazi Caddesi'ndeki bir yolun üzerindeki çatlaklardan meydana geldiğini üdşünüyoruz. Valilik de buna benzer bir açlıklama yaptı. Çevre sakinleri, Ertuğrul Gazi caddesi üzerindeki bu çatlakların yeni oluşmadığını yaklaşık 15 gündür bu çatlakların gitgide büyüdüğünü, binalarda da bu çatlaklardan oluştuğunu söylüyorlar. Ancak yetkililer hemen aşağıdaki Orhan Gazi Caddesi'ndeki 9 katlı bir binada çatlakların oluşması ve bazı binalarda kaymaların olduğu iddiasıyla başka binalarda da tahliye işlemlerini tamamladı. 30'un üzerinde binada tahliye işlemi tamamlandı. Yüzlerce kişi genç, yaşlı sokağa dökülmüş durumda. Çok sayıda kişi evlerini boşaltmış durumda. Asfaltların üzerinde, binalarda, merdivenlerin üzerinde çatlaklar var. İstanbul Valiliği, AFAD ekipleri, itfaiye ve ambulanslar burada hazırda bekliyor. Sayabildiğimiz kadarıyla 30'un üzerinde bina da bolaştılmış durumda. Yüzlerce daire sakini de ekiplerin açıklama yapmasını bekliyor."

Son dakika... Esenyurtda sokak ve caddede çatlaklar oluştu... 30dan fazla bina boşaltıldı

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Esenyurt İlçemiz Güzelyurt Mahallesi Organgazi Caddesi'nde ve cadde üzerindeki 8 katlı bir binada meydana gelen çökme ve çatlaklar sebebiyle yol trafiğe kapatılmış olup, bina da tedbir amacıyla tahliye edilmektedir.

Olay mahalinde AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili kurumlarımızın teknik ekipleri gereken tedbirleri almaya başlamışlardır."

 

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