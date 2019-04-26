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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA-İHA
26.04.2019 - 19:56, Son Güncelleme:

Son dakika... Esenyurt'da bir sokakta çatlaklar oluştu... Cadde trafiğe kapatıldı

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Esenyurt'un Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan bir inşaat dolayısıyla bir sokak ve caddede yolda çatlaklar oluştu. Ekipler herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sokak ve caddeyi trafiğe kapatarak, iş yerleri ve binaları boşalttı. Mühendislerin inceleme yapması bekleniyor.

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  • Esenyurtta sokak ve caddede çatlaklar oluştu
  • Esenyurtta sokak ve caddede çatlaklar oluştu
  • Esenyurtta sokak ve caddede çatlaklar oluştu
  • Esenyurtta sokak ve caddede çatlaklar oluştu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Esenyurt'ta, yolda çökmeler meydana gelirken bir apartmanda çatlaklar oluştu. Olay nedeniyle çevredeki binalar boşaltıldı.

Güzelyurt Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana gelen olay nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı. Bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Esenyurt İlçemiz Güzelyurt Mahallesi Organgazi Caddesi'nde ve cadde üzerindeki 8 katlı bir binada meydana gelen çökme ve çatlaklar sebebiyle yol trafiğe kapatılmış olup, bina da tedbir amacıyla tahliye edilmektedir.

Son dakika... Esenyurtda bir sokakta çatlaklar oluştu... Cadde trafiğe kapatıldı

Olay mahalinde AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili kurumlarımızın teknik ekipleri gereken tedbirleri almaya başlamışlardır."

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