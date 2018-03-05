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    Son dakika: Esenyurt Belediyesi ek hizmet binasında silah sesleri

    DHA, AA-İSTANBUL
    05.03.2018 - 11:04 | Son Güncelleme:

    Esenyurt Belediyesi’nin ek hizmet binasında bir kadını öldüren saldırgan intihar etti.

    Olay, sabah 10.30 sıralarında meydana geldi. Nazım Hikmet Bulvarı’nda bulunan Esenyurt Belediyesi Ek Hizmet Binası’na gelen  B.Ö. (43) pompalı silahla içeriye girdi. B.Ö. burada çalıştığı öğrenilen M.B. (42) adlı kadını alıkoyarak bir odaya kapattı. M.B.’yi vuran B.Ö. intihar etti.

    Özel harekat polislerinin de arasında bulunduğu ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Ö. ve B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans geldi. Özel harekat ekipleri de belediye binası önüne geldi.

     BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

    Öte yandan, Esenyurt Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi'nin bulunduğu ek hizmet binasında görevli M.B., B.Ö. adlı şahsın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, saldırgan daha sonra aynı silahla intihar etmiştir. Olay tamamen adli vaka olup, saldırının kurumumuza yönelik olmadığını bildiririz. Polisin olayla ilgili tahkikatı devam etmektedir."

    Esenyurt Belediyesi ek hizmet binasında silah sesleriEsenyurt Belediyesi'nin ek hizmet binasında silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans geldi. Binada bir kişinin eşini vurarak intihar ettiği öne sürülürken inceleme sürüyor
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    Son dakika: Esenyurt Belediyesi ek hizmet binasında silah sesleri

    Etiketler: esenyurt belediyesi , Kadın cinayetleri , son dakika
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