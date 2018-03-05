Son dakika: Esenyurt Belediyesi ek hizmet binasında silah sesleri

Olay, sabah 10.30 sıralarında meydana geldi. Nazım Hikmet Bulvarı’nda bulunan Esenyurt Belediyesi Ek Hizmet Binası’na gelen B.Ö. (43) pompalı silahla içeriye girdi. B.Ö. burada çalıştığı öğrenilen M.B. (42) adlı kadını alıkoyarak bir odaya kapattı. M.B.’yi vuran B.Ö. intihar etti.

Özel harekat polislerinin de arasında bulunduğu ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Ö. ve B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans geldi. Özel harekat ekipleri de belediye binası önüne geldi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Öte yandan, Esenyurt Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi'nin bulunduğu ek hizmet binasında görevli M.B., B.Ö. adlı şahsın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, saldırgan daha sonra aynı silahla intihar etmiştir. Olay tamamen adli vaka olup, saldırının kurumumuza yönelik olmadığını bildiririz. Polisin olayla ilgili tahkikatı devam etmektedir."



