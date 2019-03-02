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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.03.2019 - 09:52, Son Güncelleme:

Son dakika: Eş zamanlı uygulama yapıldı: 2 bin 612 kişi yakalandı

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Son dakika: Eş zamanlı uygulama yapıldı: 2 bin 612 kişi yakalandı

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince, ülke genelinde eş zamanlı yapılan uygulamada, aranan 2 bin 612 kişi yakalandı

Kamu düzeninin sürekliliğinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele, kamu güvenliği, kamu vicdanı ve adaletin tecellisini sağlamak amacıyla aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmelerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarınca ülke genelinde eş zamanlı olarak "Aranan Şahıslar Operasyonları" yapıldı.

1 Mart Cuma günü yapılan operasyonlarda görev alan 7 bin 327 ekip, 30 bin 53 personel, 6 bin 688 ikamette arama yaptı.

2 BİN 612 KİŞİ ADLİ MERCİLERE SEVK EDİLDİ

Operasyonlarda yakalanan 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 725 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 346 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 111 şahıs, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 26 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs olmak üzere; bin 214’ü hükümlü ve bin 398’i yakalama emri ile aranmakta olan, toplam 2 bin 612 şahıs adli mercilere sevk edildi.

Sevk edilen bu şahıslar arasında adam öldürme suçundan 36, hırsızlık suçundan 294, yaralama suçundan 351, cinsel suçlardan 62, yağma suçundan 49, dolandırıcılık suçundan 90, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 86, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 7 şahsın bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca yapılan operasyonlarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet av tüfeği, 123 adet mermi, 1 adet kurusıkı tabanca ve 217 gram esrar ele geçirildi.

 

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