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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)
06.05.2019 - 08:58, Son Güncelleme:

Son dakika: Erzurum'da 17 Nisan'da kaybolan Furkan'dan acı haber geldi

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Son dakika: Erzurum'da 17 Nisan'da kaybolan Furkan'dan acı haber geldi

ERZURUM'un Karaçoban ilçesine bağlı kırsal Budaklı Mahallesi'nde 20 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'in, sabah saatlerinde evlerine 10 kilometre mesafedeki çukurda çobanlar tarafından cansız bedeni bulundu. Furkan'ın cansız bedeninin jandarma ve AFAD ekipleri tarafından defalarca arama yapılan bölgede bulunması dikkat çekti. Oğlu kaybolduktan sonra "Çocuğumu öldürüp, mezara gömdüm"  diyen baba Fehim Yiğit, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine konulmuştu.

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  • Erzurumda 17 Nisanda kaybolan Furkandan acı haber geldi
  • Erzurumda 17 Nisanda kaybolan Furkandan acı haber geldi
  • Erzurumda 17 Nisanda kaybolan Furkandan acı haber geldi
  • Erzurumda 17 Nisanda kaybolan Furkandan acı haber geldi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Karaçoban'a 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Budaklı Mahallesi'nde yaşayan Gülperi- Fehim Yiğit çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan Furkan, 17 Nisan Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine jandarma, güvenlik korucuları ve AFAD ekipleri, mahallenin önünden geçen Kocasu Çayı ile arazide geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Kadavra köpeği 'Pelte' ve arama kurtarma köpeği 'Gurbet'in de katıldığı aramalarda, kovuklar, çukurlar iş makineleriyle kazıldı. AFAD ekipleri eriyen karlarla yükselen Kocasu Çayı'nda 10 kilometrelik bir alanı baştan sona taradı. Ancak Furkan'ın izine rastlanmadı.

BABASI 'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Küçük çocuğun kaybolmasıyla ilgili Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan baba Fehim Yiğit, "Çocuğumu öldürüp, mezara gömdüm" dedi. Bunun üzerine Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri mahallede inceleme yaptı. Kazı yapılan mezarda ise 3 yıl önce ölen bir çocuğa ait kemiklere ulaşıldı. Baba Yiğit, daha sonra jandarmada verdiği ifadesinde suçu kabul etmedi. Son olarak Furkan'ı evlerinin önüne bıraktığını söyleyen baba, şüpheli ifadeleri ve tavırları nedeniyle dede Eset, babaanne Hatmi Sultan, zihinsel engelli amca Yusuf Yiğit ile birlikte 21 Nisan akşamı jandarma tarafından gözaltına alındı.

Karaçoban İlçe Jandarma Komutanlığı'nda 4 gün sorgulanan aile, 26 Nisan sabahı adliye sevk edildi. Babaanne ve engelli amca savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, Cumhuriyet Savcısı baba Fehim Yiğit ve dede Eset Yiğit'i tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Baba Fehim Yiğit, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, dede Eset Yiğit adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ACI HABER 20'NCİ GÜNDE 

Jandarma birlikleri, komandoların yanı sıra, AFAD ekipleri, güvenlik korucuları ve köylüler, tüm bölgede aramalarına rağmen bulunamayan Furkan'dan bugün sabah saatlerinde acı haber geldi. Hayvan otlatmak için mahalleye 10 kilometre uzaklıktaki araziye giden çobanlar, bir çukurda Furkan'ın cansız bedenini buldu. Çobanlar hemen jandarmaya bilgi verdi.

Bölgeye gelen jandarma, çukur çevresinde güvenlik tedbiri aldı. Küçük çocuğun cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının olay yerinde yapacağı incelemenin ardından Karaçoban Hastanesi morguna kaldırılacak. Furkan'ın cansız bedeninin, jandarma ve AFAD ekiplerinin defalarca arama yaptığı bir bölgede bulunması ise dikkat çekti.


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