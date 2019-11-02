Son dakika... Erzurum güne kar sürprizi ile uyardı
Erzurum’un Aşkale ilçesinde dün gece yarısından itibaren etkili olan yağışlı hava gece yarısından itibaren kar şekilde etkili oldu.
Hafta sonu kar sürprizi ile uyanan vatandaşlar evlerinin önünü ve araçlarının üzerindeki karı temizlemek için çaba sarf etti. Aşkale ilçe merkezi beyaza bürünürken yağışlı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.
KARS MERKEZE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI
Kars merkeze mevsimin ilk karı yağdı. Sabaha doğru başlayan kar etrafı beyaza bürüdü.
8 ayı kış olan Kars’ta mevsimin ilk karı şehir merkezine düştü. Kar yağışının etkili olduğu kentte, yüksek kesimler tamamen beyaza bürünürken, merkeze düşen kar ise kısa sürede eridi.
Kars’a kışın geldiğini beliren vatandaşlar, “Kış geldi. 11. Ay dediğiniz zaman kış demektir. Kars’ın kışı başladı. Bundan sonra yağar, açar. Soğuk olur, sıcak olur. Memleketimizin havası bu, güzel memleketimize, güzel yaşantımıza bakmamamız lazım” dedi.
Öte yandan, sabah erken saatlerde yağan kar, havaların da hissedilir şekilde soğumasına neden oldu. Kent merkezinde termometreler eksi 1’i gösterdi.
ERZİNCAN'DA ULAŞIMA KAR VE TİPİ ENGELİ
Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Sakaltutan Geçidinde ulaşımda aksamalar yaşandı.
Erzincan’da akşam saatlerinde etkili olan yağmur yerini yükseklerde kar yağışına bıraktı. Erzincan-Sivas karayolundaki Sakaltutan Geçidinde kar yağışı ve tipiye hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Yaşanan kazalarda araçların trafiği engellememesi için karayolları ekipleri iş makineleri ile sürücülere destek verdi.
Karayolları ekipleri, kar küreyiciler ile yolları kardan temizleyip tuzlama çalışması yaparak trafiğe açık tutmaya çalışıyor. Polis ekipleri ise hazırlıksız yakalanan sürücüleri kar ve tipi konusunda durdurup uyardı.
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