Son Dakika.. Erzincan İliç'te korkutan deprem
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre Erzincan İliç merkezli bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre Erzincan İliç merkezli bir deprem meydana geldi.
Rasathaneden alınan bilgiye göre saat 20.21'de yerin 6.2 kilometre altında meydana gelen ve merkez üssü Boyalık, İliç olan depremin büyüklüğü 3.8 olarak kaydedildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle