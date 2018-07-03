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    Son dakika... Erdoğan'ın ilk ziyaretlerini nereye yapacağı açıklandı

    Hürriyet Haber
    03.07.2018 - 12:10 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis’teki yemin töreni sonrasında ilk ziyaretini KKTC ve Azerbaycan’a yapacak.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk ziyaretlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan'a yapacak. Erdoğan, bu ziyaretlerinden hemen sonra NATO toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gidecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından yapacağı ilk yurt dışı ziyaretleri netleşti. Dün 11-12 Temmuz'da Brüksel'de olacağı açıklanan Erdoğan'ın bugün 10 Temmuz'da KKTC ve Azerbaycan'a gideceği duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı iki gün içinde üç ülke ziyareti şeklinde gerçekleşecek.



    Etiketler: haberler , son dakika
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