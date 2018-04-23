Son dakika... Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: Aşağıda olsam ağzının payını verirdim

CHP'li Özgür Özel'e tepki gösteren Erdoğan: "Bana parmağını sallıyor. Ben yukarıdaydım aşağıda değildim. Aşağıda oturmuyorum. Oturduğum makam yukarıda ama aşağıda olmuş olsam onun sadece ağzının payını değil ona verilmesi gereken dersin en büyüğünü verirdim çünkü." diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Parlamentonun bu duruma düşmesi gerçekten rezalet

- Siz istediniz şimdi neden baskın seçim diyorsunuz biz istediğinizi yaptık.

- 1.5 senem vardı. 1.5 dene daha makamda durabilirsin

- (Gül'ün aday olacağı iddiaları) Bunu ona sorun

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