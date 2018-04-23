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    Son dakika... Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: Aşağıda olsam ağzının payını verirdim

    GİZEM KARAKIŞ - ANKARA
    23.04.2018 - 20:23 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Nisan Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. 15 CHP'li vekilin İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili 'Güneş Motel'den daha beter' diyen Erdoğan, CHP'li Özgür Özel'e tepki göstererek "Ben aşağıda olsaydım ağzının payını verirdim" diye konuştu.

    CHP'li Özgür Özel'e tepki gösteren Erdoğan: "Bana parmağını sallıyor. Ben yukarıdaydım aşağıda değildim. Aşağıda oturmuyorum. Oturduğum makam yukarıda ama aşağıda olmuş olsam onun sadece ağzının payını değil ona verilmesi gereken dersin en büyüğünü verirdim çünkü." diye konuştu.

    Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

    - Parlamentonun bu duruma düşmesi gerçekten rezalet

    - Siz istediniz şimdi neden baskın seçim diyorsunuz biz istediğinizi yaptık.

    - 1.5 senem vardı. 1.5 dene daha makamda durabilirsin

    - (Gül'ün aday olacağı iddiaları) Bunu ona sorun

    Ayrıntılar geliyor...

    Etiketler: gazetehaberleri , cumhurbaşkanı erdoğan , gündem
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