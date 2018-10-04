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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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04.10.2018 - 18:32, Son Güncelleme:

Son dakika... Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Son dakika... Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum'un kapanış oturumunda konuşuyor. "BM'de 5 daimi üye dönemi geçti. Bu 2. Dünya Savaşı şartlarıydı. Aynı şartları yaşamıyoruz. Yeni bir dönüşüm, değişime gitme zamanıdır" diyen Erdoğan, "Yedi kıtanın yer aldığı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi; bunu bizim başarmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forumu’nda yaptığı konuşmada, “BM’de 5 daimi üye dönemi geçti. Bu ikinci dünya savaşının şartları idi artık aynı şartları yaşamıyoruz. Yeni bir değişime dönüşüme gitme zamanı geldi. Onun içinde ben diyorum ki dünya 5’ten büyüktür. Hele hele birden daha büyüktür. Güvenlik Konseyinde bütün kıtalar temsil edilmeli” dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

BM, adalet arayışına hala cevap oluşturamamıştır

BM, Kıbrıs konusunda da bir şey yapamadı.

Suriye'de yaşananlar, Afganistan, Yemen çözüme kavuşmadı. Bütün her yerde adalet çökmüş. İsrail kabul etmedikten sonra BM'de kimse bir şey söyleyemiyor. 5 tane daimi ülkeden bir tanesi 'hayır' diyorsa mesele bitiyor.

"YENİ BİR DÖNÜŞÜM DEĞİŞİME GİTME ZAMANIDIR"

5 daimi üye dönemi geçti. Neden? Bu 2. Dünya Savaşı şartlarıydı. Aynı şartları yaşamıyoruz. Yeni bir dönüşüm, değişime gitme zamanıdır. Yeni dönüşüm- değişimde, 193 üyenin de içinde yer alacağı, dönüşümlü olarak daimi üye sıfatı alması lazım. Onun için de ben diyorum ki dünya beşten büyüktür. hele hele birden büyüktür. Uygulamalar böyle değil.

Yedi kıtanın yer aldığı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi; bunu bizim başarmamız lazım.

Sömürgeci bir mantıkla mücadele verenlere karşı Türkiye küresel güçleri yanına toplayarak bir adım atmanın gayretinde.

Geçici üyelerin Birleşmiş Milletler'de kıymeti yok. Sadece daimi üyelerin kararına göre elini kaldırır indirir. Geçici üye olsan ne yazar olmasan ne yazar. Sadece 'BM geçici üye' diye bir sıfat kazanırsın. 

Son dakika... Erdoğandan önemli açıklamalar

"REJİMİN İDLİB'İ BOMBALAMASI BİZİM SERİ ADIM ATMAMIZI GEREKTİRDİ"

Halep'ten kaçanlar İdlib'e geldiler. 3.5 milyon insanın olduğu bir yer haline geldi. 

İdlib'in çevresinde 12 gözlem noktamız var. Onun arakasında da Rusya'nın 10 gözlem noktası var.

3 tane önemli zirve yaptık; öncesinde de Astana süreci başladı. Bu süreç bize bazı tedbirlerin alınmasını tavsiye etti. Rusya-Türkiye-İran olarak çalışmaları başlattık. Gerek Soçi'de gerek Ankara ve Tahran'da çok güzel çalışmalar yapıldı. Bu çalışmaların ardından rejimin Suriye'de İdlib'i bombalaması, İdlib'te çok sıkıntılı bir havanın esmeye başlaması çok seri bir adım atmamızı gerektirdi. Putin ile görüşmemizi yaptık ve Soçi'de bir davet aldık. Putin ile bir final zirvesi yaptık diyebiliriz. Bu final idlib içindi. 10 Maddelik bir muhtıra imzalandı. Aramızdaki muhtıraları, mutabakatı devreye soktuk. Bunu devreye sokarken sayın Putin'in kararlılığı, şahsımın kararlılığı işimizi kolaylaştırdı.

Temenni ederim İstanbul'da yapılacak dörtlü zirveden de olumlu bir sonuç alırız.

'Small Grup'ta başaktörlerden hiç biri yok.

Bizim dünyadaki en büyük büyükelçiliğimiz Somali'dedir ama dünyanın en güçlü ülkelerinin büyükelçiliği bile yok.

Bizim terör noktasında mücadele kabiliyetimiz var, bugün 7 şehidimiz var. Onlar bizden 7 şehit aldı. Biz onlardan 700 terörist öldüreceğiz. Üzerine üzerine gideceğiz. Kesinlikle durmak yok. Bunun bedelini onlara ödeteceğiz ve bunda kararlıyız. 

Ayrıntılar geliyor...

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