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    Son dakika... Erdoğan'dan Netanyahu'ya Twitter'da çok sert yanıt

    Hürriyet Haber
    15.05.2018 - 18:23 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan twitter'dan şu mesajı paylaştı: Ellerinde Filistinlilerin kanı var ve bunu Türkiye’ye saldırarak gizleyemez. İnsanlık dersi mi istiyorsun? 10 Emir'i oku.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığı mesaj şöyle:

    "Netanyahu, BM kararlarını ihlal ederek 60 yıldan fazladır savunmasız insanların topraklarını işgal eden apartheid (ırkçı) devletinin başbakanıdır. Ellerinde Filistinlilerin kanı var ve Türkiye'ye saldırarak suçlarını örtemez. İnsanlık konusunda ders mi istiyorsun? On emri oku"

    Son dakika... Erdoğandan Netanyahuya Twitterda çok sert yanıt

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe Elizabeth ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe Elizabeth ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İsrail'in yaptığı sivil katliamına çok sert tepki göstermişti.

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise bugün twitter'dan "Erdoğan Hamas'ın en büyük destekçilerinden biridir, dolayısıyla kendisi terör ve katliamdan şüphesiz çok iyi anlar. Kendisine tavsiyem, bize ahlak vaazı vermesin" diye yazmıştı.

     

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