Son dakika! Erdoğan’dan Muğla’da önemli mesajlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kışla Gençlik Merkezi’nde düzenlenen Muğla mitinginde konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Şimdi buradan müjdesini veriyorum, Muğla'nın 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Sandras içme suyu projesine bu yıl başlıyoruz" dedi.
İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:
Bodrum’u yıllardır sel alıp götürüyor. Her türlü rezillik orada. Hiçbir altyapı yok. Hangi ilçeye bakarsan bak hiçbir altyapı yok.
500 yataklı Muğla Devlet Hastanesi’nin de aralarında bulunduğu 33 tesisi şehrimize kazandırdık. 150’şer yataklı Bodrum ve Milas devlet hastaneleriyle 100 yataklı yatağan Devlet hastanesinin yapımı devam ediyor. Milas’taki hastaneyi bitirmek üzereyiz ama Büyükşehir belediyesi bağlantı yolunu yapmamakta direniyor.
Eğer biraz daha böyle devam ederlerse dinlemeyiz ha, vurur geçeriz.
Şimdi buradan müjdesini veriyorum, Muğla'nın 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Sandras içme suyu projesine bu yıl başlıyoruz.
Baktık bu CHP’li belediyelerden iş çıkmıyor. Muğla susuzluktan kavrulmaya doğru gidiyor. Meseleye el attık DSİ’yi devreye soktuk. Muğla’nın 2050’ye kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak Sandras projesine bu yıl başlıyoruz.
Bodrum’un altyapısı CHP’li belediyelerce yıllarca yapılmadığı için bu güzel ilçemiz sık sık sel baskılarına maruz kaldı mı? Gelin bu dönem Bodrum’u AK Parti belediyeciliği ile tanıştıralım.
Sağ olsun eşim sıfır atık projesiyle ilgili yoğun bir çalışma başlattı. Her yerde sıfır atık projesini yaygınlaştırdık.
Milas’a doğal gaz getireceğimizin müjdesini vermek istiyorum.
Zillet ittifakının partileri yaptıkları işten kendileri bile utandıkları için adaylarının arkasında aslanlar gibi duramıyorlar. Parti amblemlerini gizleyerek birlikteliklerini saklayabileceklerini sanıyorlar. Bunları herkesi kör, alemi sersem yerine koyuyor.
HDP’nin nerelerde kimi desteklediğini biz de biliyoruz. AK Parti ve MHP’ye kaybettirecek yerlerde zillet ittifakını destekleyeceğiz diyorlar. 15 Temmuz gecesi Marmaris’teydim. Haber gelince hemen eşim, damadım, kızım, torunlarım hareket ettik. Ve son ana nereye ineceğimizi söylemedim. 01.15 gece… Oraya indikten sonra öğrendim yüzbinler Atatürk Havalimanındaydı. 23.15’te de Bay Kemal oraya gelmiş. FETÖ’cülerin korumaları arasında Bakırköy Belediyesi’ne gitmiş. Utanmadan ‘Benim haberim olsaydı ben de orada beklerdim’ diyor. Sen de o yürek var mı ya. Olmazsın. Sen ürkeksin, korkaksın, sende o yürek yok.
Bak bu kadar seçime girdi. Adam ya koltuğa acayip yapışmış. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir siyasetçi bu kadar mağlubiyetten sonra o koltukta oturmaz.
Cumhur ittifakı pazara kadar değil mezara kadar devam edeceğiz.
Zillet ittifakı içinde 12 Eylül darbecilerinin celladı, babasını yere göğe sığdıramayanlar da var.
Ülkemizin başına çorap örmek için yıllardır uğraşıp da başarılı olamayan içerideki ve dışarıdaki kesimler 31 Mart’a sarılmış durumdalar.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle