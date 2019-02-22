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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.02.2019 - 15:09, Son Güncelleme:

Son dakika! Erdoğan’dan Muğla’da önemli mesajlar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kışla Gençlik Merkezi’nde düzenlenen Muğla mitinginde konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Şimdi buradan müjdesini veriyorum, Muğla'nın 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Sandras içme suyu projesine bu yıl başlıyoruz" dedi.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Bodrum’u yıllardır sel alıp götürüyor. Her türlü rezillik orada. Hiçbir altyapı yok. Hangi ilçeye bakarsan bak hiçbir altyapı yok.

500 yataklı Muğla Devlet Hastanesi’nin de aralarında bulunduğu 33 tesisi şehrimize kazandırdık. 150’şer yataklı Bodrum ve Milas devlet hastaneleriyle 100 yataklı yatağan Devlet hastanesinin yapımı devam ediyor. Milas’taki hastaneyi bitirmek üzereyiz ama Büyükşehir belediyesi bağlantı yolunu yapmamakta direniyor.

Eğer biraz daha böyle devam ederlerse dinlemeyiz ha, vurur geçeriz.

Şimdi buradan müjdesini veriyorum, Muğla'nın 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Sandras içme suyu projesine bu yıl başlıyoruz.

Baktık bu CHP’li belediyelerden iş çıkmıyor. Muğla susuzluktan kavrulmaya doğru gidiyor. Meseleye el attık DSİ’yi devreye soktuk. Muğla’nın 2050’ye kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak Sandras projesine bu yıl başlıyoruz.

Bodrum’un altyapısı CHP’li belediyelerce yıllarca yapılmadığı için bu güzel ilçemiz sık sık sel baskılarına maruz kaldı mı? Gelin bu dönem Bodrum’u AK Parti belediyeciliği ile tanıştıralım.
Sağ olsun eşim sıfır atık projesiyle ilgili yoğun bir çalışma başlattı. Her yerde sıfır atık projesini yaygınlaştırdık.

Milas’a doğal gaz getireceğimizin müjdesini vermek istiyorum.

Zillet ittifakının partileri yaptıkları işten kendileri bile utandıkları için adaylarının arkasında aslanlar gibi duramıyorlar. Parti amblemlerini gizleyerek birlikteliklerini saklayabileceklerini sanıyorlar. Bunları herkesi kör, alemi sersem yerine koyuyor.

HDP’nin nerelerde kimi desteklediğini biz de biliyoruz. AK Parti ve MHP’ye kaybettirecek yerlerde zillet ittifakını destekleyeceğiz diyorlar. 15 Temmuz gecesi Marmaris’teydim. Haber gelince hemen eşim, damadım, kızım, torunlarım hareket ettik. Ve son ana nereye ineceğimizi söylemedim. 01.15 gece… Oraya indikten sonra öğrendim yüzbinler Atatürk Havalimanındaydı. 23.15’te de Bay Kemal oraya gelmiş. FETÖ’cülerin korumaları arasında Bakırköy Belediyesi’ne gitmiş. Utanmadan ‘Benim haberim olsaydı ben de orada beklerdim’ diyor. Sen de o yürek var mı ya. Olmazsın. Sen ürkeksin, korkaksın, sende o yürek yok.

Bak bu kadar seçime girdi. Adam ya koltuğa acayip yapışmış. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir siyasetçi bu kadar mağlubiyetten sonra o koltukta oturmaz.

Cumhur ittifakı pazara kadar değil mezara kadar devam edeceğiz.
Zillet ittifakı içinde 12 Eylül darbecilerinin celladı, babasını yere göğe sığdıramayanlar da var.
Ülkemizin başına çorap örmek için yıllardır uğraşıp da başarılı olamayan içerideki ve dışarıdaki kesimler 31 Mart’a sarılmış durumdalar.

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