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    Son dakika... Erdoğan'dan Mardinlilere: Şimdi size bir müjde veriyorum

    Hürriyet Haber
    20.06.2018 - 19:07 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin mitinginde konuştu. Erdoğan, Kandil'e düzenlenen operasyona ilişkin, "Afrin bitti sırada Kandil var. Nerede Türkiye'ye taciz var biz tepelerine bineceğiz." dedi. Mardinlilere 'Size şimdi bir müjde veriyorum.' diyen Erdoğan, "Bir millet bahçesini Mardin'imize kavuşturuyoruz. Anne baba yavrularımız gideceksiniz o millet bahçesinde yatıp yuvarlanacaksınız." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

    Mardin, 24 Haziran'da destan yazmaya hazırlanıyor. Mardin, milletin iradesini satışa çıkaran gafillere esaslı bir ders vermeye hazırlanıyor. Rabbim, bu şehrin kardeşliğini, huzurunu daim eylesin.

    - Biz Mardin'le gurur duyuyoruz. Biz Mardin'in bölücü terör örgütüne boyun eğmemesiyle gurur duyuyoruz. Çukur terörü sırası Mardin'in 3 ilçesi büyük hasar gördü. Ama Mardinliler teröre boyun eğmedi. Mardin bölücü terör örgütünün şehrini, sokağını elinden almasına izin vermedi. Mardin'in ilçelerini eli kanlı canilerden temizlerken şehit düşen güvenlik güçlerine rahmet diliyorum.

    Son dakika... Erdoğandan Mardinlilere: Şimdi size bir müjde veriyorum

    - Çukur terörünün izlerini silmek için 4 koldan çalışmalara  başladık. Yıkılan evlerin yerine çok iyisini yapıyoruz. Hiç vakit kaybetmeden evlerini kaybeden vatandaşlarımıza yeni evleri inşa ediyoruz, yakında teslim edeceğiz. Biz yapım ekibiyiz. Teröristler yıkım ekibi.

    - Afrin bitti sırada Kandil var. Nerede terör var, nerede Türkiye'ye taciz var, biz oralarda tepelerine tepelerine bineceğiz.

    - Devlet, tüm şefkatiyle vatandaşlarını kucaklarken teröristlerin başlarına da kadife eldivenin içindeki çelik yumruğunu indirmekten çekinmedi.

    Son dakika... Erdoğandan Mardinlilere: Şimdi size bir müjde veriyorum

    - Mardin'de üniversite var mıydı? Artuklu Üniversitesi'ni biz yaptık.

    - Mardin'de 34 sağlık tesisi yaptık, demiryollarını da yeniledik.

    - Mardin turizmi, geçen yıla oranla yüzde 400 artış gösterdi. Yeni oteller açıldı, varsa yine açın. Mardin, turizmin merkezi; burası tarihi, burası medeniyet, burada ne istersen var, yeter ki terör olmasın. İnanın burası turizm noktasında patladı ve patlamaya devam edecek. Bu yılın ilk 5 ayında Mardin'e 1 milyondan fazla günübirlik turist geldi.
     Son dakika... Erdoğandan Mardinlilere: Şimdi size bir müjde veriyorum

    - Size şimdi bir müjde veriyorum. 60 bin metre karelik ne yapalım? Bir millet bahçesini Mardin'imize kavuşturuyoruz. Anne baba yavrularımız gideceksiniz o millet bahçesinde yatıp yuvarlanacaksınız. Güzel mi? Böyle bir yere ihtiyacımız var mı? Eyvallah.

    - Son bir buçuk yılda Mardin kayyum büyükşehir belediyemiz ve kurumlarımız kanalıyla 1,3 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık. Kayyum büyükşehir belediyemiz, 650 trilyon lira borçla belediyeyi devraldı, biz hem 1,3 katrilyon liralık yatırım yaptık hem de belediyenin 190 trilyon lira borcunu ödedik.

    - Ben kek diyorum Bay Muharrem keklik anlıyor. 

    - Yolsuzluğun, yoksuluğun, yasakların olmadığı bir Türkiye'yi biz inşa ettik Bay Kemal, Bay Muharrem.

    - Bay Muharrem yoruldu, araba su kaynattı.

    - Çıkıyor şimdi Bay Kemal, utanmadan 'Başörtüsü sorununu ben çözdüm' diyor. Buna inanıyor musunuz? Sen neyi çözdün? Siz başörtü düşmanısınız. Sizin biz cemaziyelevvelinizi biliriz. Sizin geçmişiniz ne ki siz ne olacaksınız?

    Ayrıntılar geliyor...

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    Etiketler: miting , son dakika , haberler
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