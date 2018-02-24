Erdoğan'dan kritik sefer görev emri açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kahramanmaraş İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan özetle şunları söyledi:

"Büyük ve güçlü Türkiye için Maraş'ın verdiği desteği asla unutmayacağız. Maraş'ın kahramanlığı öyle sözde değildir. Bu şehrin insanlarının her halinden kahramanlık akar. Teröristin yanında poz verenler Türkiye'yi korkutabileceklerini sanıyorlar. İşte bu sabah etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 1931 oldu. Hamdolsun dün günlerden Cuma'ydı. Mehmet'imiz cuma namazını kılıyordu. Evde ağlaştık. Mehmet'imiz cuma ile beraber cephede görevini yerine getiriyordu. Bunlar bir milletin küllerinden yeniden dirilişidir. Bize terör örgütleri üzerinden yapılanlar, milletimizin sakalını kesmeye benzer. Halbuki biz harekete geçtiğimizde o teröristleri tümüyle imha ederek inşası için var güçleriyle çalıştıkları yapının kollarını, kanatlarını kırarız, haberleri yok. Kesilen sakal daha gür olarak çıkar ama giden kol, kanat geri gelmez.

'SEFER GÖREV EMRİ OLANLAR HAZIR OLSUN'

('Reis bizi Afrin'e götür' tezahüratları üzerine) Gitme kararını verdiğimiz zaman sizi bırakmayız. İnşallah beraber gideceğiz. Şimdi eğitimli kadrolarımızı gönderiyoruz. Sefer görev emri olanlar hazır olsunlar. ma şuan ihtiyaç yok. Karar verildiği anda yola revan oluruz.

Yeni bir dirilişin arefesinde bulunuyoruz. Eşrefi mahlukata, insana hakettiği değerle bakmayan hiç kimsenin bizim nezdimizde kıymeti olamaz. Eğer başkalarının yaptığı bu görüntüleri bir film sahnesi gibi seyredersek aynı şeyin başımıza gelmesi kaçınılmaz olur. Aylan bebekleri kurtarma çabasını sadece bizim askerlerimiz verdi diğerleri sadece seyretti. İstiklalimiz ve istikbalimiz adına verdiğimiz şehitlerimize asla ölü olarak bakmıyoruz. Devamında onları Rabbim doyuruyor. Dolayısıyla onlar bizi izliyor onlar bizi takip ediyor. Diyorlar ya düğüne gider gibi gidiyorlar.

BELEDİYE BAŞKANI'NA 'GOREE' TALİMATI

Sevgili gençlerle ilgili belediyemize bir talimatım var. Senegal'deki Goree Adası'nın dili olsa da ah bu sömürge dönemini bir anlatsa. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı bu gençlerimizi Senegal'e Goree Adası'na götürecek, nasıl bir insanlık dışı pazar kurulduğunu orada bizzat görme imkanı bulacaklar.

ÖNCE HALKA SESLENDİ

Erdoğan, Kahramanmaraş il kongresi öncesi yaptığı konuşmada da özetle şunları söyledi: "Uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece ve 16 yıldır gündüz gece sizinle yürüyoruz. Sizin coşkunuz bizim coşkumuz oldu. Bu sabah itibarıyla 1931 teröristi etkisiz hale getirdik. Dün, cumaydı, dün tüm askerlerimiz hamdolsun secdede gördüm, rükuda gördüm.

'SİVİLLERİ VURMAK SİZİN KANINIZDA VAR'

Geçmişteki o ecdadımızın varisleri olarak şimdi de yine Mehmedimiz aynı yolda yürüyor. Bir taraftan SİHA'larımızla, bir taraftan F-16'larımızla, helikopterlerimizle, tanklarımızla, toplarımızla Mehmetdimize saldıranları inlerinde boğduk, boğuyoruz. Birileri ne diyor? Sivilleri vuruyorlar. Vicdansızlar, ahlaksızlar, edepsizler bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var. Siz, Mali'de, Ruanda'da, Korsika'da durmadınız Libya'da bunu yaptınız. Türk'ü bu konuda bu şekilde yorumlayamazsınız.

Siz, 10 bin kilometreden buralara niçin geliyorsunuz? Bizim 911 kilometre sınırımızda, sınırımızı koruma sorumluluğumuz var. Kimse kalkıp da 'Niçin bu sınırları koruyorsunuz?' diyemez. Korumaya devam edeceğiz. Saldıranlara da hesabını sormaya devam edeceğiz. Şunu kimse unutmasın, bu ülke, millet, asker 'Korkaklar ordusu' değildir. 'Korkaklar ülkesi' değildir. Şu anda da bu hesabı onun için soruyoruz."