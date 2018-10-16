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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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16.10.2018 - 15:00, Son Güncelleme:

Son dakika… Erdoğan’dan af tartışmaları ile ilgili flaş açıklama

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Son dakika… Erdoğan’dan af tartışmaları ile ilgili flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hakim ve Savcı Kura Töreni’nde konuştu. Erdoğan konuşmasında 'yargı içinde yasa dışı örgütlenmelere kamplaşmalara izin vermeyeceğiz' dedi. Gündemdeki af tartışmalarına da değinen Erdoğan 'Son af tartışmaları bu rahatsızlığı daha da arttırmıştır. Arkadaşlarımızdan af tartışmasıyla uğraşmak yerine içeriği ve uygulamanın mahşeri vicdana daha uygun hale gelmesi yönünde çalışma yapmalarını istedim. Bakanlığımız bu konudaki hazırlıklarını sürdürüyor' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:

Milletimizle birlikte bu darbe girişimlerini başarısızlığa uğrattık.  Terör örgünün adalet teşkilatındaki militanlarının da kökünü kazıyoruz. Bitmedi, daha var. Bunlar virüs ama temizleyeceğiz

Yargı her zamankinden daha güçlü hale geldi, davalar daha kısa sürede sonuçlandırılıyor. Milletimizin bu önemli kuruma olan güveni artıyor

Yasadışı örgütlenmelere kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bağlılığı devlete olmayacak, adına hüküm verdiği milletine hizmet için çalışmayacak, tek ölçüsü hukuk ve adalet olmayacak hiç kimseye o kutsal çatı altında yer yoktur.

Bize şu veya bu şahsın, grubun, ekibin emrinde değil sadece ve sadece devletinin, milletinin emrinde, kanunların gösterdiği istikamette görev yapacak hakimler, savcılar, adliye personeli lazım.

Diğer kurumlarımız gibi yargımızın içinde de kamplaşmalara, hizipleşmelere hele hele yasa dışı örgütlenmelere kesinlikle izin vermeyeceğiz.

AF AÇIKLAMASI
 
Son af tartışmaları bu rahatsızlığı daha da arttırmıştır. Arkadaşlarımızdan af tartışmasıyla uğraşmak yerine içeriği ve uygulamanın mahşeri vicdana daha uygun hale gelmesi yönünde çalışma yapmalarını istedim. Bakanlığımız bu konudaki hazırlıklarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş sözler

Uluslararası alanda çok büyük adaletsizliklerle karşılaşıyoruz. 2004’ten beri bize verilen hiçbir sözün tutulmadığını görüyoruz.  Çifte standardın ne AB hukukunda ne de vicdanları yeri olmadığı çok açıktır.  Benzer adaletsizliği Suriye konusunda yaşadık.  Türkiye’ye yönelik adaletsiz yaklaşım sergileyen daha başla ülkeler de var. Dünyadaki en üst uluslararası dayanışma kuruluşu olan BM’de defalarca dünya beşten büyüktür diyerek insanlığın vicdanının sesi olduk. Suriye krizinin tüm insani yükünü Türkiye’nin üzerine yıkanlar burada da adaletsizlik örneği sergiliyorlar.

Biz kendimizle birlikte mazlumların ve mağdurların sesi ve güvencesi olmaya devam edeceğiz

Milletimizin yaptığı fedakarlığın farkındayız. İnşallah bunların hiçbiri boşa gitmeyecek

Türkiye bu süreçten alnının akıyla çıkacak.

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