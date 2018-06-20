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    Erdoğan'dan flaş açıklamalar: Faturayı siyasetçi ödüyor

    Hürriyet Haber
    20.06.2018 - 21:27 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir radyo programında "O kurumlar, bağımsız kurumlar havasıyla kendilerine göre adımlar atıyorlar, peki faturayı kim ödüyor? Faturayı siyasetçi ödüyor. Faturayı ödeyen, istişaresini yaptıktan sonra kararını da o verir" dedi. Erdoğan UBER'le ilgili de "O organizasyonun başındaki, benden randevu istedi, vermedim" ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kral FM'de yayınlanan 'Mehmet'in Gezegeni Seçim Özel programındaki mesajlarından satırbaşları:

    Erdoğan, "(16 yıl önce Türkiye neredeydi?) diye baktığımız zaman, bir defa eğitimde adeta yok denilebilecek bir konumdaydık, 70-80-100 öğrencili sınıflar, derslik sayısı az, sağlıkta zaten büyük bir felaket... Sayın Kılıçdaroğlu'nun SSK'nın başında olduğu dönemler, ayrı bir felaketti. Galoşları tekrar satan SSK hastaneleri vardı." dedi.

    "Türkiye 79 senede özellikle eğitimde neredeydi, nereye geldi." diyen Erdoğan, "Eğitim olmazsa olmazımızdır, eğitimli bir nesil çok çok önemli. 75 üniversite vardı ama şimdi 205 üniversitemiz var." ifadelerini kullandı.

    "MİLLET O DEFTERİ KAPATTI"

    Erdoğan, "Türkiye özellikle imtihan sistemlerini oturtma düzeyini yakaladı. Son imtihanlarda da yine önce bir gürültüler falan oldu sonradan da 'bu doğruymuş' demeye başladılar, bunun olumlu tepkilerini almaya başladık." diye konuştu.

    Muhalefetin parlamenter sisteme dönüş söylemini değerlendiren Erdoğan, "Bir defa 16 Nisan'da biz Türkiye'de bir anayasa oylaması yapmadık mı? Millet o defteri kapattı. Artık bir parlamenter demokrasi diye bir şey söz konusu değil." dedi.

    "İFADELERİ TUTMUYOR"

    Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinin birbirini tutmadığını söyleyen Erdoğan şöyle konuştu:

    "Biz 85 koli belge göndermişiz, Bay Muharrem ne diyor? 'Onlar gazete kupürü' diyor. Halbuki iddianameler ortada..Ne diyor Bay Kemal? 'Müracaatını (Demirtaş) yaptı YSK'ya, YSK ona müsaade etti.' Tamam müsaade etmiş de olabilir, yani YSK'nın bu noktada her verdiği kararın doğru olduğunu iddia edebilir miyiz? Bir de vicdan var."

    Erdoğan, İnce'ye yönelik "Dershane işletemeyen bir adamın devlet yönetiminden anlaması mümkün değil. Bu adam dershane işletememiş, çalıştırdığı personelinin sigorta ücretlerini ödemediği için hepsi ah vah ile oradan ayrılmışlar." eleştirisinde bulundu.

    "FATURAYI SİYASETÇİ ÖDÜYOR"

    Erdoğan, "O kurumlar, bağımsız kurumlar havasıyla kendilerine göre adımlar atıyorlar, peki faturayı kim ödüyor? Faturayı siyasetçi ödüyor. Faturayı ödeyen, istişaresini yaptıktan sonra kararını da o verir." dedi.

    UBER TARTIŞMASI

    O organizasyonun başındaki, benden randevu istedi, vermedim.

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