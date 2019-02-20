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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.02.2019 - 17:45, Son Güncelleme:

Son dakika! Erdoğan'dan Etimesgut'ta dikkat çeken mesajlar

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Son dakika! Erdoğan'dan Etimesgut'ta dikkat çeken mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Etimesgut'ta düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen ataması daha yapılacağını duyurdu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu ilçeyle ilgisi olmayan, Kılıçdaroğlu’nun özel avukatlığını yapan birini aday olarak gösteriyor. 

HDP-CHP omuz omuza. Biz de bunların karşısına Cumhur İttifakı olarak çıkıyoruz. Milletimiz bunu hesabını 31 Mart'ta soracaktır.

Yarın Cumhur İttifakının kuruluşlunun 1. yıl dönümü. saldırılara baktığımızda bu ittifakın ne kadar isabetli olduğunu gördük.

Zillet ittifakı FETÖ'sünden PKK'sına hepsini kimi bulursa hepsini aynı çuvala koydu. Bunun adı ittifak değil iltihaktır. terör örgütlerine iltihaktır.

Türkiye’yi son 16 yılda hızlı trenlerle tanıştırdık. Ankara’da 8 yeni metro hattı daha planlıyoruz. Ankara son 16 yılda savunma sanayinin de başkenti, kalbi konumuna geldi.

Ankara’ya 13 millet bahçesi yapacağız.
CHP bunlardan anlamaz. Ben kıraathane diyorum onlar kumarhane anlıyor.

Kanal Ankara’yı şehrimize kazandırıyoruz. Çocuklara özel çocuk köyü yapıyoruz.
Bizim rotamız millet. Gayemiz hizmet. Siyasetimiz gönülleri kazanma siyasetidir. Son 16 yılda her alanda ülkemizi rekorlarla tanıştırdık.
İşçimizi, emeklimizi, askerimizi, polisimizi, çiftçimizi gözeten 82 milyonun refahı için çalışan bir kadro kurduk.

Diyorlar ki tanzim satış için kuyruk oluştu. Senin dönemindeki kuyruk Bay Kemal yokluk kuyruğuydu, bizdeki ise varlık. Her şey var. Fiyatlar yarı yarıya indi, daha da aşağıya iniyor. 31 Mart’a kadar bu iş düzeldi düzeldi, düzelmedi yola devam ederiz.
Milletimizin karşısına yeni projelerle çıkıyoruz.

20 bin öğretmen atamasını bu ay içinde yapmıştık. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen ataması daha yapacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Altındağda flaş mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Altındağ'da flaş mesajlar

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