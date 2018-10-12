Son dakika... Erdoğan’dan çarpıcı mesajlar: Tarihin en büyük hezimetini yaşıyorlar

Erdoğan konuşmasında, “Bölücü terör örgütü tarihin en büyük hezimetini yaşıyor” dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları: "Burada 4000 komandoyu uğurladık. Isparta’da eğitim yapan bu arkadaşlarımızın katılımıyla güvenlik güçlerimiz terör örgütlerine kan kusturuyor. Ne demiştik inlerine gireceğiz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar bu millete ihanet edenleri orada da bırakmayacağız. Attığımız kararlı adımlar sayesinde Cerablus'tan Elbab'a çok zor coğrafyalarda güvenlik kuvvetlerimiz terör örgütlerine kan kusturuyor. Bölücü terör örgütü tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. En büyük hezimetini yaşıyor. Attığımız kararlı adımlar sayesinde Cerablus'tan El Bab'a, Afrin'den Irak'ın kuzeyine, Cudi'den Gabar'a, Tendürek'e kadar çok zor coğrafyalarda, güvenlik kuvvetlerimiz terör örgütlerine kan kusturuyor kan. Bu millete ihanet edenleri oralara bırakmayacağız. Bölücü terör örgütü tarihin en büyük hezimetini yaşıyor. Telsiz konuşmalarından bunları biliyoruz, duyuyoruz. Saha üstünlüğü de psikolojik üstünlük hiç olmadığı kalmadığı kadar güvenlik güçlerimize geçti.Şehitlerimiz de oluyor ama biz diyoruz ki onlar sevgililer sevgisi Peygamberimize komşu olarak gidiyor. Rabbim bu makamları bize de nasip kılsın inşallah.

'MEZARIMIZI KAZDIK' GELİN BİZİ GÖMÜN DEMEK'

Münbiç için 90 gün süre verdik. Ancak tutmadılar. Oraya da gireceğiz.Şimdi ne yapıyorlar? Münbiç'te hendek kazıyorlarmış. Bu ne demek? "Biz mezarımızı kazdık. Gelin bizi gömün" demek. Biz de gideceğiz. Türkiye’nin geleceğinde bölücü terör örgütlerine destek veren kimsenin yeri yoktur.

Suriye ve Irak'ta yaptığımız hamlelerle katiller ordusunu hezimete uğrattık. Bölgedeki vatandaşlarımızın üzerinde artık örgüt baskısı kalmadı. Ama bazı muhtarları arayıp tehdit ediyorlar.''Bölücü terör örgütünün belediye başkanı tayin etmesine asla tahammülümüz olmaz. Eğer bu vatan topraklarını satacak olursanız, ona göre bu millet size muhtarlık ücreti ödüyor. Bu millet size hakkını helal etmez, biz de bunun hesabını sorarız



ISPARTA'DA 100 KİLO ALTIN BULUNDU

Isparta'da 100 kilo altın bulundu. 5 milyon dolar para bulundu. Burada, bu işi yürüten onların imamları tarafından. Bunların ne olduğunu anlayın. Burada, bu işi yürüten onların imamları tarafından. Bunların ne olduğunu anlayın. Bunlar Isparta'ya da böyle girmişler. Altın ve parayı buldu güvenlik güçlerimiz ve el koydu. Türk Milleti olarak büyük bir destana imza attık.

Her yolu deneyerek başaramayanlar bizi ekonomi üzerinden sınamaya kalktılar. Başarılı olamadılar. Aldığımız tedbirlerle iyileşmeyi hızlandırdık. Açıkları kapatıyor, reel sektörde çarkları hızlandıracak adımlar atıyoruz. Kalkınmadan, istihdamdan taviz vermediğimiz gibi, tasarruf ve bütçe disiplininden de taviz vermeyeceğiz.



‘BEN ZATEN ONUN NE MAL OLDUĞUNU BİLİYORUM’



Ana muhalefetin başındaki zat, eline almış bir kağıt. Ben zaten onun ne mal olduğunu biliyorum. Onu ben SSK'nın başında olduğu zamandan tanırım. Ana muhalefetin başındaki zat eline almış bir kağıt "ameliyat yapılamıyor" yalanını söylüyor. En güçlü olduğumuz alandan bizi vuracağını zannediyorsun. Sen bittin bittin, tükendin sen. Sana Mart 2019'da sana öyle bir ders verilecek ki belini doğrultamayacaksın. Bu CHP'ye, hele hele Bay Kemal'e yerel seçimlerde haddini bildirmemiz lazım. Bunların tarihinde ekmeğin karne ile dağıtılması, İstanbul'un göbeği Ümraniye'de çöp dağlarının patlaması var.

Ana muhalefet partisi kendi tarihiyle yüzleşene kadar ipliklerini pazara çıkarmaya devam edeceğiz. Merhum Menderes ve iki bakanını idama götüren 1960 darbesindeki rolleri konusunda hiçbir öz eleştiri yapamamışlardır. Kirli geçmişlerini unutturabileceklerini düşünüyorlar. Bunların tarihi Amerikan bayrağıyla poz verenlerle doludur. Biz kimi baskı dolu kimi utanç verici geçmişi asla unutturmayacağız. Biz, şu veya bu güce değil, vatandaşlarımızın hissiyatına kulak veriyoruz. Son 16 yılda ne yaptıysak, neyi başardıysak, ana muhalefete ve onunla aynı zihniyete sahip olan çevrelere rağmen başardık. Biz ne dedik; 4 direk üzerinde Türkiye'yi ayağa kaldıracağız (Eğitim, sağlık, adalet, emniyet). Ülkemiz tüm engellemelere rağmen 2023 hedeflerine yürümeye devam ediyor.

Şimdi mart yerel seçimlerine iyi hazırlanacağız ve sadece Isparta'da değil tüm Türkiye'de bunlara cevabını vereceğiz. Onun için telefon diplomasisini iyi çalıştıralım. Bu süreç içerisinde Bay Kemal gibi her anı fırsata çevirmeye çalışanlara çok rastlanabiliyor. Kimisi bunu döviz kurunu bahane ederek etiketler üzerinden yapıyor, kimisi de meclis kürsüsünde karamsarlık pompalayarak yapıyor."