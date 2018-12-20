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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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20.12.2018 - 14:51, Son Güncelleme:

Son dakika: Erdoğan ve Ruhani’den ortak açıklama…

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan açıklamasında "Ortak hedefleri bertaraf etmek noktasında irademiz tamdır. Bölgemizde yaşanan çatışmanın sona erdirilmesi için Türkiye ve İran’ın birlikte atabileceği çok önemli adımlar vardır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

4 Ekim 2017’de İran’ı ziyaret etmiş, 4. Konsey toplantısını İranlı kardeşlerimin ev sahipliğinde gerçekleştirmiştik. İran’ın yaptırımlarla baskı altına alınmaya çalışıldığı dönemde bu ziyaretin farklı bir önem taşıdığını düşünüyorum.

Değerli kardeşim Ruhani ikili ilişkilerimizi ele aldık. İkili ticaret hacmimiz 2017’de 11 milyar dolar, 2018 Ekim itibariyle ne yazık ki 8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir.  30 milyar hedefine ulaşmak için çok daha fazla çalışmamız gerektiğine inanıyorum.

Son dönemde ilgili güvenlik kurumlarımız arasında temasların artmasından da memnunuz.

Ortak hedefleri bertaraf etmek noktasında irademiz tamdır. Bölgemizde yaşanan çatışmanın sona erdirilmesi için Türkiye ve İran’ın birlikte atabileceği çok önemli adımlar vardır.

Bu işbirliğinin müspet sonuçlarını Rusya Federasyonunun katılımıyla oluşturulan Astana sürecinde başlatmış bulunuyoruz.

İran’ın plan kapsamındaki taahhütlerini, yerine getirdiği Uluslararası atom Ajansı tarafından teyit edilmişti.

Ülkemizin ve bölgemizin istikrarını ve güvenliğini hedef alan hiçbir oluşuma müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz. Bu konuda İran'la işbirliğimizi artırarak sürdürmek ve karşılaştığımız ortak hedefleri bertaraf etmek noktasında irademiz tamdır.     

Amerika'nın İran'a yönelik yaptırım kararının bölge güvenliğini ve istikrarını tehlikeye attığını, Türkiye olarak bu kararları desteklemediğimizi bir kez daha vurguluyorum.

İran'a yönelik haksız bulduğumuz baskıların yoğunlaştığı bu dönemde, kardeş İran halkının yanında durmaya devam edeceğiz.

RUHANİ'NİN AÇIKLAMASI

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin açıklamalarından satırbaşları:

İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin kalkınması için iyi bir toplantı yaptık. İki ülkenin arasındaki işbirliği konuları, bölgesel, uluslararası konuları ele aldık, olumlu konular konuştuk.

İki ülke ilişkilerinin temeli, ortak çıkarlar, barış, kalkınma ve bölgenin kalkınması üzerine kurulmuştur. Hiçbir üçüncü ülke bu komşuluk, kardeşlik ve samimi ilişkimizi bozamaz.

ABD’nin uyguladığı tek taraflı, zalimce ambargoların karşısındaki kesin ve açık tutumları karşısında teşekkür ediyorum.

ABD’nin İran aleyhine uyguladığı bu eylem terörist bir eylemdir, çünkü diğer ülkeleri korkutuyor.

Dünyada birkaç ülke Amerika düşüncesine katıldılar. Uluslararası hukuku ayak altına aldılar.

Zorbalık dönemi dünyada bitmiştir diye inanıyoruz.

Bugün yüksek düzeyli stratejik toplantımız bu doğrultudaydı. Bankacılık, ticaret, sanayi, gümrük, enerji alanındaki işbirliğimizi devam ettirelim.

Bu ilişkiler bütün dünyanın küresel ticaret lehine faydası olacaktır. Problem olan bütün alanlarda bugün onların giderilmesi için karar aldık

Bazı hususlar vardı, bazı şirketlerin yaşadığı problemler vardı. İki taraf karar aldık, yardımcı olalım diye

Gelecekte Rusya, İran, Türkiye toplantısı Rusya’da olacak. Suriye’nin toprak bütünlüğüne herkes tarafından saygı duyulmalı. Bu konuda iki ülke tamamen aynı fikirdeyiz

Yemen halkı ile ilgili beraber karar aldık. Yemen’de barışın sağlanması için yardımcı olalım, halka yapılacak insani yardımlar için istişare edelim diye...

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