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    Son dakika... Erdoğan ve Putin'den önemli açıklamalar

    Hürriyet Haber
    03.04.2018 - 20:24 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Lideri Putin ile görüştü. Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. Görüşme sonrasında Erdoğan ve Putin ortak basın açıklamasında bulunuyor.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1.5 saat sürdü. Erdoğan ve Putin daha sonra 'Türkiye-Rusya Üst Düzey İş Birliği Konseyi Toplantısı'na geçti. Toplantının ardından Erdoğan ve Putin ortak basın açıklamasında bulunuyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

    Konsey toplantısında ilişkilerimizi tüm boyutları ile gözden geçirme imkanı bulduk.

     Askeri, siyasi, ticari ve kültürel alanlarda görüşmeler yaptık.

    Ticaret hacmi geçen yıla göre yüzde 32 arttı.

    Siyasi diyalog ekonomik alana da yansıyor, iki ülke arasında hedef 100 milyar dolara ulaşmak.

    Türkiye'yi ziyaret eden turistler arasında Rusya'dan gelenler birinci sıraya ulaşmış oldu, vizesiz seyahat arzumuzdur. 

    2017 yılında 4.7 milyon Rus turisti ağırladık. 

    Suriye'de büyük ölçüde can kayıplarının önüne geçtik:

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    Etiketler: recep tayyip erdoğan , gündem
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