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AA
Haber Giriş: 08.01.2020 - 16:35,Son Güncelleme:/

Son dakika... Erdoğan ve Putin açılışın ardından ikinci kez görüştü

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Son dakika... Erdoğan ve Putin açılışın ardından ikinci kez görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılmasının ardından tekrar bir araya geldi. Görüşmeye iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanları da katılırken ikinci görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüyor. Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı dolayısıyla düzenlenen törenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yeniden bir araya geldi.     

Haliç Kongre Merkezi'ndeki görüşmeye her iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanları da katılıyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesi başladı
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