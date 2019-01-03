Son dakika: Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten ortak basın toplantısı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten ortak basın toplantısı
GeriGündem Son dakika: Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten ortak basın toplantısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
03.01.2019 - 14:29, Son Güncelleme:

Son dakika: Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten ortak basın toplantısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih Beştepe'de ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan konuşmasında terörle mücadelede 'İş birliğini derinleştireceğiz' mesajı verirken Irak Cumhurbaşkanı da “Her alanda iş birliği için Türkiye'ye geldik” dedi. Erdoğan ayrıca Irak'ta su sorunu ile ilgili "Su konusunu etraflıca görüştük" derken Salih ise bu bağlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel temsilci tayin ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih’in baş başa ve heyetler arası yaptığı görüşme sonrasında iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye’nin Irak ile ilişkilerinin her alanda geliştirilmesinin gayreti içinde olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Başbakanlığım döneminde Irak’a üç ziyarette bulundum. Yüksek Düzeyli İş birliği Konseyi mekanizmasını da ilk kez Irak’ta tesis ettik. 15 Ekim 2009 tarihinde Bağdat’ı ziyaret etmiş ve çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalamıştık. YDSK toplantılarını bu yıl içinde kaldığımız yerden devam ettireceğiz” diye konuştu.

Irak’ın terör örgütü DEAŞ’a karşı verdiği ve tüm dünyaca taktirle karşılanan mücadeleden muzaffer çıktığını ancak bedelinin ağır olduğunu kaydeden Erdoğan, “Tarihi ve medeniyeti birçok yerlerde yerle yeksan ettiler. Binlerce Iraklı kardeşimiz şehit oldu. Türkiye bu zorlu mücadelesinde Irak’a güçlü bir destek vermiştir. DEAŞ ile mücadele esnasında şehit düşen kardeşlerimize rahmet diliyorum. Irak’ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması, istikrar ve güvenliğinin sağlanması Irak siyasetimizin temelini oluşturur. Türkiye, Irak’ın istikrar ve yeniden imarına yönelik çabalarına her türlü katkıyı yapmaya hazırdır. Ticari ilişkilerimizde gıda, ilaç, tekstil, her alanda her türlü desteği vermeye hazırız. Yeni hükümetin kapsayıcı politikalarla tüm Irak halkının refah ve esenliğini sağlaması en büyük temennimizdir. Irak’ın kendi ayakları üzerinde durması bölgesel güvenlik ve istikrar bakımından da son derece önemlidir. Berham Salih’in bu çabaları ile bu konuda başarı sağlanacağına inanıyorum. Irak’taki seçimler ve hükümet kurma süreci nedeniyle geçtiğimiz yıl YDSK toplantısını yapamadık. Konseyin 4. toplantısını bu yıl içinde gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Irak’ın yeniden imarı için Kuveyt’te düzenlenen konferansta 5 milyar dolarlık kredi taahhüt etmiştik. Bu taahhüdümüzü hayata geçirmek üzere çalışmalarımızı hızlandırdık. Az önce yaptığımız toplantıda bunu aramızda görüştük. Çatışmalardan zarar gören yerlerin imarı başta olmak üzere Irak’taki alt yapı ve kalkınma projelerine katkı sağlamaya hazırız” şeklinde konuştu.

“20 MİLYAR DOLARA YÜKSELTELİM”

Ticari ilişkilerin geliştirilmesi, ulaştırma, gümrük, enerji, su gibi alanlarda işbirliğinin artırılması imkanlarını da ele aldıklarını kaydeden Erdoğan, ”İkili ticaretimizde 2013 yılında 16 milyar dolar ile bir rekor kırmıştık, şimdi kaldığımız yerden hem onu egale edelim hem de 20 milyar dolara bunu yükseltelim. Bu seviyeyi ikiye katlayalım, bunu yapabilecek kapasiteye sahibiz. Türk özel sektörü Irak ekonomisinin canlandırılması için her türlü katkıyı yapabilecek imkanlara sahiptir. Bugün sayın cumhurbaşkanı ile ticari ilişkilerimizin ahdi çerçevesinin tamamlanmasını da konuştuk. Kapsamlı Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının bir an önce Irak tarafınca yürürlüğü konulmasını arzu ediyoruz. Yatırımların Karşılıklı Teşviki Anlaşmasını en kısa sürede sonuçlandırmayı arzu ediyoruz. Irak ile güvenlik alanında da temas ve işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Özellikle savunma sanayinde yapabileceğimiz çok şeyler var, askeri, ticari, ekonomik, kültürel alanlarda birçok şeyi müşterek yapabiliriz. Hepsinden önemlisi güvenlik, DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri hem Türkiye hem de Irak için tehdit oluşturmaktadır. Bu konuları ayrıntılı şekilde ele aldık. Terörle mücadelemizde başarıya ulaşabilmek için birlikte çalışmanın öneminin farkındayız. Önümüzdeki süreçte bu alanda işbirliğimizi derinleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

"SU KONUSUNUN YÖNETİMİ İLE İLGİLİ CİDDİ SORUNLAR VAR"

En önemli sorun olan su konusunu da görüştüklerini belirten Erdoğan, “Ben özel temsilcim olarak bu işin başından itibaren içinde olan geçmişteki bakanımı da Irak’a gönderip bu sorunun, daha çok su konusunun yönetimi ile ilgili ciddi sorunlar var. Bunu bir prensibe bağlayıp adımlar atılacak olursa, neler yapılabileceği, altyapısıyla, üst yapısıyla adımlar atılırsa bu sıkıntıyı birkaç yıl içinde çözer, Irak bundan sonra çok daha rahatlar” açıklamasında bulundu.

Son dakika: Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Salihten ortak basın toplantısı

“IRAK, TÜRKİYE İLE GERÇEK ANLAMDA BİR İŞBİRLİĞİ VE STRATEJİK ORTAKLIĞI ARZULAMAKTADIR”

Irak’ın yeni bir döneme girmek üzere olduğunu, yeniden imar ve kurumsal yapısıyla güçlenerek bölgede rolü güçlü bir ülke olarak tekrar hak ettiği konumda olmasını arzuladıklarını söyleyen Behram Salih ise, “Bu bağlamda kardeş, komşu Türkiye’ye her alanda ortak iş birliği mesajıyla da gelmiş bulunmaktayız. Türkiye ve Irak iki komşu ülke ve iki ülkeyi birbirine bağlayan ortak kültür, tarih ve sosyal yapısının öte yanında hem güvenlik hem çevre hem de coğrafya bağlamında bizi bir arada tutan birçok unsurun olduğunu görmekteyiz. Bu birliktelik, bu ortak payda iki ülkenin uzun vadeli olarak stratejik iş birliğini sürdürmeleri zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Irak, Türkiye ile gerçek anlamda bir iş birliği ve stratejik ortaklığı arzulamaktadır. Bu konuda Cumhurbaşkanı ile bahsettik ve bölgemizin istikrar görmesi ve yeniden yapılanması için artık zamanın geldiğini ilettim. Halklarımızın özgür ve onurlu bir yaşama haklarının olduğunu söyledim. Artık dışarıdan bir takım vesayetlere ihtiyaç duymamaktayız. Bu ülkelerin halkları ve liderleri kendi aralarında iş birlikleri yapabilirler ve var olan krizleri ortadan kaldırabilirler. Bu bağlamda Irak sahip olduğu stratejik konumu ve Türkiye’de aynı şekilde stratejik konumu ve tarihi ile çok şey yapabilirler. Bu ortaklık sadece iki ülkeye değil, tüm bölgeye hizmet edecektir” dedi.

“CUMHURBAŞKANI ÖZEL TEMSİLCİ TAYİN ETTİLER”

Su meselesinin iki ülke arasında bir problem olarak kalmasını arzulamadıklarını kaydeden Salih, “Bu bağlamda Cumhurbaşkanı özel temsilci tayin ettiler, bundan dolayı kendilerine minnettarız. İki ülke arasında var olan bu problemin temelde çözülmesi için atılan bu adımı önemli görmekteyiz. Ankara’ya gelmeden önce Başbakanımız ile bir araya geldim. Kendisinin de mesajını getirdim. Onun mesajı, Türkiye ile ilişkilerin iyi noktalara ulaşacak şekilde gelişmesi arzusu olmuştur. İnşallah biz bunu gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Türkiye’den Irak’ta terörden arındırılmış bölgelerin yeniden imarı konusunda katkı beklediklerini kaydeden Salih, “Savunma sanayi ve askeri işbirliği konusu bizim için çok önemli bir mesele. Irak maalesef geçtiğimiz yıllar içinde terör ve aşırıcılıktan ciddi anlamda zarar görmüş ve bedeller ödemiş bir ülke, ancak burada her şeyin ortak olduğunu unutmayalım. Ülkelerin kaderlerinin komşuları ile beraber olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bir ülke refah içindeyken diğer ülkenin sıkıntı içinde olması mümkün değil. Bu sıkıntıların beraberce, işbirliği ile dayanışma ile çözülmesi mümkündür. Sahada şuan önemli bir mesele de Suriye meselesi, bu meselenin çözülmesi ve Suriyelilerin özgür iradesi ile kendi kaderlerini belirlemesi çok önemli bir konu. Bu konuda Türkiye’nin, Irak’ın rolü büyük. Ortak çıkarlarımız çerçevesinde bölgemizin ve halkımızın çıkarlarına olacak adımları beraber atmalıyız” ifadelerini kullandı.

Salih konuşmasının sonunda, “Irak’a ben sizden aldığım enerji ile gideceğim” ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

AKOM’dan şiddetli kar yağışı uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Araştırma görevlisini öldüren cani adliyeye sevk edildi…

Ceren için gözyaşları sel oldu!