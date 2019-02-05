Son dakika... Erdoğan ve Çipras'tan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çipras ortak basın açıklaması yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- İkili ilişkileri ve uluslararası konuları görüştük.

- İkili ilişkilerimizi her alanda geliştirmeyi arzu ediyoruz.

- Yunanistan'la aramızdaki tüm meselelerin barışçıl şekilde çözüleceğine inanıyorum.

- Ülkelerimiz arasındaki diyalog kanallarının açık tutulması gerekiyor.

- Dostlarımızla her sorunun konuşarak hallolacağını düşünüyoruz.

- Azınlıklarımız bizim için sağlam birer köprüdür.

- Karşılıklı vatandaşlarımızın sorunlarını da değerlendirdik.

- Rum kökenli vatandaşlarımızın durumunun iyileştirilmesi için çalışıyoruz.

- Yunanistan'daki kardeşlerimizin yüzleştiği sıkıntıları tüm yönleriyle Sayın Başbakan'a aktardım.

- Taraflar yeni bir müzakere sürecine başlamadan ortak bir vizyon belirlemelidir. Neyin nasıl müzakere edileceği önceden net olmalıdır.

- Düzensiz göçle mücadele ilişkimizdeki diğer bir kalemdir. İmkanlarımızın üstünde bir yük taşıyoruz. 4 milyon mülteci ülkemizdedir, misafir ediyoruz. Şuana kadar yaptığımız harcamalar 35 milyar doları aştı. Sahil güvenlik birimlerimiz gece gündüz çalışıyor, yeni acılar yaşanmaması için mücadele ediyor.

- Geri kabul de olmak üzere Türkiye yükümlülüklerini yerine getirdi.

- Geri kabul AB tarafında uygulanamadığını görüyoruz.

- Türkiye ve Yunanistan terörün kanlı yüzünü iyi bilmektedir. Terörün her türlüsüne karşı kararlı bir şekilde ortak tutum sergilemeliyiz. Yunanistan'dan beklentimi FETÖ, PKK, DHPC gibi teröristlerin sığındığı güvenli bir ülke durumuna gelmemelidir.

Çipras'ın açıklamaları şöyle:

- Gösterdiğiniz misafirperverlik için teşekkür ediyorum.

- Bölgemiz açısından da önemli bir diyalog.

- 2015-2016 yılları arasında çok iyi bir işbirliği gösterdi.

- Ege Denizi'nde gerginliğin azaltılması konusunu da görüştük.

- Türk Yunan ilişkilerinde pozitif bir gündem oluşturmayı başardık.

- Yunanistan olarak her türlü darbeyi kınıyoruz, karşısında duruyoruz.

- Türk-Yunan ilişkilerinde ancak daha sonraki dönemde maalesef engel teşkil eden bazı gelişmeler gerçekleşti.

- Ege'de ihlalleri gördük. Yunan hava sahasında ihlaller oldu.

- 8 darbeci asker olayı bizim ilişkimizde diken olarak ortaya çıktı.

- 2 Yunan askerin tutuklanması olumsuz birer gelişmeydi.

- Bu koşullarda kısa döngüye "kaderimiz" diyebilirdik. İyiki de yapmadık.

- Sürekli olarak diyalog çerçevesinde sorunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz.

- Bölgedeki sorunlara mahkum olmak zorunda değiliz. Sorunlara barışçıl bir çözüm bulmak için çaba harcamaya devam ediyoruz.

- Aynı zamanda ekonomi alanında, turizm alanında kültür alanında halklarımız aynı bölgede yaşıyorlar. Sürekli olarak birbirlerine daha da yakınlaşıyorlar. Yakınlaşan halklarımızı takip etmeliyiz.

- 2017 Aralık ayında Yunanistan'ı 65 yıl aradan sonra ilk kez bir Türk Cumhurbaşkanı resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bu görüşmeden sonra birçok kişi görüşmenin başarısız olduğunu söyledi. Ben onlara cevaben samimi ve açık bir şekilde görüştüğümüz için 'bu ziyaret başarılıdır' dedim.

- Türkiye'yi 4 kez Başbakan olarak ziyaret ettim.

- İki ülke savunma bakanları arasında ve dış işleri bakanları arasındaki görüşmede bu durum devam ettirilecek.

- İlerleme kaydederek iştikşafi görüşmeler de gerçekleştireceğiz.

- Kıbrıs konusunu da konuştuk. Bu konuda BM kararları doğrultusunda adil bir çözüm bulmamız gerektiğini söyledim.

- İnanıyorum ki geçmişte yapılan hataları tekrar yapmanın faydası yok.

- Bir ön hazırlık yapılmasını önerdim, özellikle güvenlik konusunda.

- Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka saygı gösterilmesini önerdim.

- Türk Akımı ile enerji alanındaki işbirliğini daha da ileri götürebiliriz.

- Ekonomik ilişkilerin daha da ileri götürmek için atılabilecek adımları konuştuk.

- Yaz aylarında İzmir-Selanik arasında gemi seferlerinin başlaması konusunda mutabık kaldık.

- Mülteci konusuna değindik. Fikir alışverişinde bulunduk.

- Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi konusunda fikir alışverişinde bulunduk.

"BİZ DARBECİLERİ KABUL ETMEKTEN HOŞLANMIYORUZ"

- 8 darbeci askerle ilgili olarak Yunan Yargısı net kararlar aldı. Yunanistan bir hukuk devleti olarak Yargı'nın aldığı kararlara saygı göstermek zorunda. Biz darbecileri kabul etmekten hoşlanmıyoruz. Biz bu aşamada güvenlik konusundaki işbirliğimizi güçlendirmek durumundayız. Bu çerçevede Ege'de suç örgütlerinin üstesinden gelmek için işbirliğini sürdürmek durumundayız. İyi bir komşuluk için gereken her şeyi yapmak konusunda mutabık kaldık.

- Yarın İstanbul'a gideceğim. Orada Patrik ile bir görüşme gerçekleştireceğim.

- İçerisinde geçmekte olduğumuz dönem oldukça önemli.

- Yunanistan krizden kurtuluyor. Artık aydınlık bir geleceğe bakmak istiyor.

SORU-CEVAP

- (Çipras'a ziyareti neden şimdi gerçekeştirdiniz?) Çipras: Bu soruya daha önce cevap verdim. İki komşu ülke özellikle çözmesi gereken problemler olduğunda görüşmek durumunda. Bunu yapmak zorunda. Diyalog kanallarını açık tutmak zorunda. Bu ziyaretle ilgili olarak gelen eleştiriler esasında iyi düşünürseniz bu eleştiriler bazı tehlikeli yollara sürükler bizi. Birçok defa tehlikeli gerginliklerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu iletişim kanalının açık olmasından son derece memnunum. Bunun sayesinde daha yapıcı adımlar atabiliriz.

Erdoğan: Önümüzde yüksek düzeyde stratejik toplantı Selanik'te olacak. O toplantıya işadamlarıyla gideceğimiz için anlaşmalar olacak, imzaları atacağız. Siyasetçilerin görevi düşman kazanmak değil dost kazanmaktır. Onun çalışması içerisinde olmaktır. Aksi taktirde kan kaybeder, siyaset yapamazsınız. Biz bu anlayışla siyasetimizi sürdüreceğiz.

- (Yunanistan'daki darbeci askerlerin iadesi konusu) Çipras: İnanıyorum ki sormuş olduğunuz bu soru bizim görüşmemizde ele alındı. Tekrar ifade etmek isterim ki, Yunanistan devleti, Yunan halkı sizin ülkenizde darbe girişiminde bulunan insanları kınıyor, bunu tekrar söylemek istiyorum. Yunanistan demokrasiyi destekleyen bir ülke. Darbecileri desteklemek niyetinde değiliz. Bunun dışında şu son derece açık ki, Yunanistan'ın kendine has bir Yargı sistemi var. Yargı bağımsızlığına saygı duymalıyız. Erkler arasındaki ayrıma saygı göstermeliyiz. Anayasal Hukuk devletiyiz ve Yargı'nın kararına saygı göstermeliyiz.

Erdoğan: Bilgiğiniz gibi 1971'den bu yana Ruhban Okulu kapalı. Aslında kapalı olmasının nedeni de o zamanki bizim yönetimlerimizle alakalı değil. Patrikhanenin de oranın işlevsiz olduğunu görmesi de bunu sağlamıştır. İmam Hatip'te okurken Ruhban Okulu'nu ziyaret etmiştik. Çok zengin bir kütüphanesi çok da zeki bir müdürü vardı. 38 bin cilt kitap vardı kütüphanesinde. Bizim arkadaşımız bir muziplik yaptı. "Müdür bey bu kitapların hepsini okudunuz mu" dedi. Müdür Bey de 'Son dergilerden birkaç sayfa kaldı." dedi. hakikaten o gün bile çok az bir öğrenci sayısına sahipti. 1971'de orası kapandı. Şimdi geldiğimiz noktada orada eğitim-öğretim yok. Sürekli Sayın Çipras ve önceki Başbakanlar bunu gündeme getirdi. Gündeme getirdiklerinde ben de Batı Trakya'daki müftüler sorununu öne sürdüm. Sayın Çipras'ın Ruhban Okullu'nun ziyareti için 'hayırlı olsun' dedik. Yarın bu ziyareti gerçekleştirecekler.

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