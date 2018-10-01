SON DAKİKA... Erdoğan ve Bahçeli TBMM'de bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de bir araya geldiği öğrenildi. İki liderin TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın daveti üzerine buluştuğu belirtildi. Yıldırım'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da davet ettiği ancak Kılıçdaroğlu'nun programını gerekçe göstererek davete katılmadığı ifade edildi. Davete ayrıca İYİ Parti Grup Başkanvekili Ahad Andican'ın da katıldığı öğrenildi.
TBMM'deki görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Erdoğan çıkışta ittifak çalışmalarıyla ilgili olarak, "Önümüzdeki günlerde ilk görüşmeyi yapacağız inşallah" dedi.
DEVAMI GELİYOR...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle