Erdoğan: Bizi döviz kuru üzerinden terbiye edemezler

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ankara'da metro konforunda hizmet verecek Başkentray'ın ülkemize, şehrimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Kayaş ile Sincan arasında çalışacak Başkentray'ı kullanacak arkadaşlarıma hayırlı olsun diyorum. Üçüncü banliyo hattımızı hayata geçirdik. Ankara'nın pek çok altyapısıyla birlikte şehrin iki ucu bu hatla birleşiyordu.

"4123 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Bu topraklarda yaşamanın bir bedeli var, bin yıldır bu bedeli ödüyoruz. Güney komşularımızda yaşananlar yüzünden üstlendiklerimiz bir bedel ödemedir. Kısa sürede Fırat Kalkanı'nı hallettik. Afrin'i sordum, Afrin'de 4123 teröristi etkisiz hale getirdik. Kuzey Irak'ta 337 teröristi etkisiz hale getirdik.

İnşallah İdlib, Tel Rıfat, Münbiç, Ayn El Arap, Tel Abyad, Rasulayn, Kamışlı taraflarını da güvenli hale getirecek ve tüm Suriyelilerin evlerine, yuvalarına kavuşmalarını sağlayacağız. Ülkemizde bir gelecek kurmak isteyenlere de elbette bu imkanı sağlayacağız.

FÜZE KRİZİ

Askeri güçlerine güvenen ülkelerin Suriye'yi adeta bir bilek güreşi sahasına çevirmelerinden rahatsızlık duyuyoruz.

Suriye rejimi bizim gözümüzde zaten kapkara bir sicile sahiptir.

İnşallah Duma'da kimyasal saldırıyla katledilen masum çocuklar için harekete geçeceğini umduğumuz mahşeri vicdan bu krizi sona erdirecektir.

Dün akşam Sayın Trump ile görüştüm. Bugün Sayın Putin ile görüşeceğim. Ve birlikte bu kimyasal katliamı nasıl durdururuz onu bunu kendileriyle tekrar konuşacağım.

"BİZİ DÖVİZ KURU ÜZERİNDEN TERBİYE EDEMEZLER"

Bunun bedelini ödersiniz. Bunun işin kitabına uygun hiçbir izahı yoktur. Ekonomi yüzde 7 olarak açıklandı, ihracat tüm zamanların rekorlarını kırdı. Turizmin iyi geçeceğine dair ciddi işaretler var. Akkuyu'da nükleer santralin temelini attık. Bu birilerini rahatsız ediyor. 135 milyarlık yatırım teşviklerinin belgelerini sahiplerine teslim ettik. Savunma sanayisinde her gün iyi haberler alıyoruz. Kanal İstanbul'un ihalesinin yapılması şart haline geldi. Boğaz'daki son kaza bunu çok açık gösterdi. Hiç endişe etmeyin, sağda solda konuşulana bakmayın. Bizi döviz kuru üzerinden terbiye edemezler. Biz yolumuza bakıyoruz.



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