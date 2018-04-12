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    Son dakika... Erdoğan-Putin görüşmesi gerçekleşti

    İHA
    12.04.2018 - 16:18 | Son Güncelleme:

    ABD ile Rusya arasındaki gerilim sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonla görüştü. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün telefonda görüştü.

    Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Suriye’deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti. İki liderin, yakın temasta olma konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

    DÜN DE TRUMP'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada "Suriye’deki gelişmeler, ülkemiz ve bölgemiz ile birlikte tüm dünya çapında bir güvenlik krizine yol açmıştır. Askeri güçlerine güvenen kimi ülkelerin Suriye’yi adeta bir bilek güreşi sahasına çevirmelerinden fevkalade rahatsızlık duyuyoruz. Suriye’deki rejim 1 milyona yakın insanın ölümüne yol açması sebebiyle bizim gözümüzde zaten kapkara bir sicile sahiptir. Dün akşam Sayın Trump’la görüştüm, bugün Putin’le görüşeceğim. Birlikte bu kimyasal katliamı nasıl durdururuz bunu tekrar konuşacağım. Suriye toprakları herkes için güvenli hale gelene kadar oradaki varlığımızı ve faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Suriye’de DEAŞ ile tek samimi ve netice alıcı mücadeleyi Türkiye yürütmüştür. Bir çok Batılı dostların bayrakları bakıyorsunuz bunların tanklarının üzerinde görünüyor. PYD’li teröristleri kurtarabileceklerini zannediyorlarsa çok yanılıyorlar. Her bir PYD’liyi imha edeceğiz. Elbette müttefiklerimizin askerlerine silah doğrultmak gibi bir düşüncemiz asla olamaz" demişti. 

    Etiketler: görüşme , gündem
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