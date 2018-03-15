Erdoğan’dan ittifak yasasına onay

Erdoğan’ın onayladığı yasayla, “Siyasi partilerin başka bir partiyi destekleme kararı alamayacağına” dair genel ilke kaldırıldı. Buna göre seçime katılma yeterliliğine sahip partiler, ittifak yaparak sandığa gidebilecek. İttifak partileri, pusula kurasına topluca dahil edilecek ve yan yana yer alacak. Bu partilerin ittifak içerisindeki sıraları da kurayla belirlenecek. Oy pusulasında ittifak partileri aynı çerçeve içerisinde bulunacak. İttifak sütunlarının üzerinde, kısa kenarı 2 santimetre, uzun kenarı partilerin sütunlarının toplamı kadar olan, dikdörtgen şeklinde ittifak unvanı yazacak. Unvan yoksa, büyük harfle “İTTİFAK” ibaresi olacak. Yasayla getirilen yenilikler özetle şöyle:

HER MÜHÜR GEÇERLİ

İttifak yapan partilerin sütunlarının tamamı ittifak alanı sayılacak. Seçmen ittifak çerçevesinde bir partiye tercihini basacak. Bu alanda birden fazla mühür de vurulsa pusula geçerli olacak. “Evet” mührü, hem partiye ayrılan alana, hem ittifak unvanına basılsa da geçerli sayılacak. Çerçeveden taşıp başka partinin alanına geçmemesi şartıyla, çok sayıda mühür vurulan pusula iptal olmayacak.

BARAJI GEÇMİŞ SAYILACAK

Sayım cetvelinde, partilerin oy miktarının yanı sıra ittifakların ortak oyları için sütunlar ayrılacak. Partilerin amblemi dışında ittifak unvanına veya her iki tarafa mühür basılan pusulalar, “ortak oy” sütununa kaydedilecek. Bu ortak oylar daha sonra oransal bir formülle ittifak partilerine dağıtılacak. Barajın hesaplanmasında toplam oylar dikkate alınacak. Buna göre yüzde 1’in altında oyu olan bir parti, müttefikiyle yüzde 10’u geçmişse barajı geçmiş sayılacak. Ancak milletvekili dağılımında parti oylarına bakılacak. İttifak içindeki partilerin geçerli oyu ayrı bir sütunda kaydedildiğinden, seçim çevresindeki milletvekili kazancı buna göre hesaplanacak. Bu hesapta “ortak oy”dan gelen pay eklenmiş olacak.

ÖNCE CUMHURBAŞKANI

Birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde her iki pusula aynı zarfa konulacak. Sandıklar kapandığında önce Cumhurbaşkanı seçimine ait pusulaların sayım yapılacak. Zarfın içinden çıkan diğer pusula okunmadan, seçim türüne göre ters çevrilerek masanın üzerine konulacak.

MÜHÜRSÜZ PUSULA

Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmayan zarf ve birleşik oy pusulaları geçerli sayılacak. Ancak bunun için pusula üzerinde; YSK filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunması şart olacak. Üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun “özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan” pusulalar ve zarflar geçerli sayılacak.

18 YAŞINDA “İHTİYAR”

Mahalli idarelerde 25 olan seçilme yaşı da yeni Anayasa’ya uyum çerçevesinde 18’e indirildi. Seçilebilmek için aranan “askerlik hizmetini yapmış olma” şartı da kaldırıldı. Askerlik çağına gelmemiş olanlar ile askerlik hizmeti ertelenmiş olanlar, belediye başkanı, il genel meclisi üyesi, muhtar ve ihtiyar meclisi veya heyeti üyesi seçilebilecek. Belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinde oy pusulaları aynı zarfa konulacak.

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