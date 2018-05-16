Son dakikaâ€¦ ErdoÄŸan'dan KudÃ¼s iÃ§in peÅŸ peÅŸe kritik gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Filistin'deki son geliÅŸmelerle ilgili olarak Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re iki lider, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ABD'nin bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±masÄ± ve Gazze'de Filistinlilerin hedef alÄ±nmasÄ± neticesinde yaÅŸanan gerilim hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ teatisinde bulundu.Â Â Â Â Â

ErdoÄŸan'Ä±n konuyla ilgili olarak Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n (Ä°Ä°T) Cuma gÃ¼nÃ¼ Ä°stanbul'da gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplantÄ± hakkÄ±nda bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulunduÄŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, uluslararasÄ± camianÄ±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) nezdinde de hadisenin takipÃ§isi olmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine iÅŸaret edildi.Â Â Â Â Â

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, mevcut tablonun soruna Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± da vurgulandÄ±.Â Â Â Â Â

Ä°kili iliÅŸkilere deÄŸinen ErdoÄŸan ve Merkel, gerek iliÅŸkilere ivme kazandÄ±rÄ±lmasÄ±, gerek bÃ¶lgesel konularda fikir teatisi iÃ§in yakÄ±n temasta olma konusunda mutabÄ±k kaldÄ±.

CUMHURBAÅžKANI ERDOÄžAN RUHANÄ° Ä°LE GÃ–RÃœÅžTÃœÂ



CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani'yle telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ABD'nin Tel Aviv'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±masÄ± ve Ä°srail askerlerinin Gazze'de Filistinlileri hedef almasÄ± neticesinde bÃ¶lgede yaÅŸanmakta olan gerilim ele alÄ±ndÄ±.Â Â Â Â Â

Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±nÄ±n (Ä°Ä°T) cuma gÃ¼nÃ¼ Ä°stanbul'da gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplantÄ±nÄ±n MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ortak tavÄ±r sergilemeleri aÃ§Ä±sÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten iki lider, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) nezdinde de konunun takipÃ§isi olacaklarÄ±nÄ± vurguladÄ±.Â Â Â Â



ERDOÄžAN - PUTÄ°N GÃ–RÃœÅžMESÄ°Â

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Filistinâ€™deki son geliÅŸmelerle ilgili olarak Rusya Federasyonu BaÅŸkanÄ± Vladimir Putinâ€™le bugÃ¼n telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ABDâ€™nin bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼sâ€™e taÅŸÄ±masÄ± ve Gazzeâ€™de Filistinli gÃ¶stericilerin hedef alÄ±nmasÄ± neticesinde bÃ¶lgede yaÅŸanan gerilim ele alÄ±ndÄ±. Filistinli gÃ¶stericilerin tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde hunharca saldÄ±rÄ±ya uÄŸramalarÄ±nÄ±n utanÃ§ verici olduÄŸunu belirten CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiyeâ€™nin Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± Zirve DÃ¶nem BaÅŸkanÄ± olarak, 18 MayÄ±sta Ä°stanbulâ€™da dÃ¼zenleyeceÄŸi Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Zirvesi hakkÄ±nda da bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.

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