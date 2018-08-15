Son dakika... Erdoğan ile Merkel arasında kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve başta Suriye olmak üzere bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Güncel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, iki liderin Eylül sonunda Berlin’de gerçekleştirecekleri buluşmaya da değinildi. İki liderin önümüzdeki günlerde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Almanya’nın Maliye ve Ekonomi bakanlarının bir araya gelmeleri konusunda mutabık kaldıkları öğrenildi.
Şansölye Merkel, görüşme vesilesiyle, Türkiye ekonomisinin güçlü olmasının Almanya açısından da önemli olduğunu vurguladı. Görüşmede iki lider, Türkiye-Almanya arasındaki işbirliğinin karşılıklı üst düzey ziyaretler ve temaslarla daha da güçlendirilmesi konusundaki kararlılıklarını da teyit ettikleri belirtildi.
CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN TELEFON GÖRÜŞMESİNİ BÖYLE DUYURMUŞTU
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