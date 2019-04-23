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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.04.2019 - 15:01, Son Güncelleme:

Son dakika: Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı kürsüye çıkınca özel oturumdan ayrıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulundan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın konuşmasını dinlemeden ayrıldı. Erdoğan, konuya ilişkin soru üzerine, "Nasıl ayrılmayalım? İstiklal Marşını şu parlamento içerisinde okumayanları dinleyelim mi? Benim Mehmetlerimi şehit edenleri dinleyelim mi? Onlarla kol kola gezenleri, onlarla omuz omuza verenleri dinleyelim mi?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle:

SORU: Erken ayrılıyorsunuz?

ERDOĞAN: Nasıl ayrılmayalım? Yani İstiklal Marşı'nı şu parlamentonun içinde okumayanları dinleyelim mi? Benim Mehmetlerimi şehit edenleri dinleyelim mi? Onlarla kol kola gezenleri, onlarla omuz omuza verenleri dinleyelim mi? Eğer bunlara da sizler de olumlu bakıyorsanız diyecek bir şeyim yok. Ama benim ne vicdanım ne karakterim ne şu topraklar altında yatan şehitlerimin ruhunu ben muazzem edemem. Onun için de bunları dinleyemem.

SORU: HDP'nin kapatılması için bir girişim olacak mı?

ERDOĞAN: Parti kapatmak ayrı bir şey, suç irtikap edenler ayrı bir şey.ç Parti kapatma konusu farklı ama suçu irtikap edenlerle ilgili hukukun çok farklı çalışması lazım. İşte CHP Genel Başkanı 'hak, hukuk, adalet' diyor. Hak, hukuk, adalet kimler için çalışacak onları da yargı kararını vermesi lazım..

SORU: Saldırıyla ilgili bir mesajınız oldu sosyal medyadan ama bir geçmiş olsun görüşmeniz olacak mı?

ERDOĞAN: Daha niye arayayım ki işte yaptım..

SORU: Türkiye ittifakı açıklamanızdan sonra bu saldırının gerçekleşmesi, zamanlaması açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?

ERDOĞAN: Türkiye'nin ittifakı saldırıya çağrı mdırı. Yoksa burada bir şehit var, bu şehidin kimler tarafından yapıldığı belli. PKK'yla hangi siyasi örgüt el ele kola kola geziyor ve bunun yanında da Türkiye'deki siyasi partiler kol kola veriyorlar, kol kola verdikten sonra da oraya gidiyorlar. Burada artık gaz sıkışması var.

İnsanların birikmiş olan gaz sıkışması karşısında nereye gideceksin bunların hepsini etraflıca bir incelemek lazım. Bunun üzerinde de düşünmek lazım. Bunları bir istismar şeyine dönüştürmenin de anlamı yok. Buralarda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ben bile bir cumhurbaşkanı olarak herhangi bir şehit evi ziyaretinde öncelikle soruyorum.

'Gidişim orayı rahatsız eder mi? Eğer edecekse gitmeyeyim' diyorum. dua yapacaksam duamı da  evimden yaparım. Olay bu kadar basit.

SORU: Akşam resepsiyona katılacak mısınız?

ERDOĞAN: Katılacağım.

 

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