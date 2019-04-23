Son dakika: Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı kürsüye çıkınca özel oturumdan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle:

SORU: Erken ayrılıyorsunuz?

ERDOĞAN: Nasıl ayrılmayalım? Yani İstiklal Marşı'nı şu parlamentonun içinde okumayanları dinleyelim mi? Benim Mehmetlerimi şehit edenleri dinleyelim mi? Onlarla kol kola gezenleri, onlarla omuz omuza verenleri dinleyelim mi? Eğer bunlara da sizler de olumlu bakıyorsanız diyecek bir şeyim yok. Ama benim ne vicdanım ne karakterim ne şu topraklar altında yatan şehitlerimin ruhunu ben muazzem edemem. Onun için de bunları dinleyemem.

SORU: HDP'nin kapatılması için bir girişim olacak mı?

ERDOĞAN: Parti kapatmak ayrı bir şey, suç irtikap edenler ayrı bir şey.ç Parti kapatma konusu farklı ama suçu irtikap edenlerle ilgili hukukun çok farklı çalışması lazım. İşte CHP Genel Başkanı 'hak, hukuk, adalet' diyor. Hak, hukuk, adalet kimler için çalışacak onları da yargı kararını vermesi lazım..

SORU: Saldırıyla ilgili bir mesajınız oldu sosyal medyadan ama bir geçmiş olsun görüşmeniz olacak mı?

ERDOĞAN: Daha niye arayayım ki işte yaptım..

SORU: Türkiye ittifakı açıklamanızdan sonra bu saldırının gerçekleşmesi, zamanlaması açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?

ERDOĞAN: Türkiye'nin ittifakı saldırıya çağrı mdırı. Yoksa burada bir şehit var, bu şehidin kimler tarafından yapıldığı belli. PKK'yla hangi siyasi örgüt el ele kola kola geziyor ve bunun yanında da Türkiye'deki siyasi partiler kol kola veriyorlar, kol kola verdikten sonra da oraya gidiyorlar. Burada artık gaz sıkışması var.

İnsanların birikmiş olan gaz sıkışması karşısında nereye gideceksin bunların hepsini etraflıca bir incelemek lazım. Bunun üzerinde de düşünmek lazım. Bunları bir istismar şeyine dönüştürmenin de anlamı yok. Buralarda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ben bile bir cumhurbaşkanı olarak herhangi bir şehit evi ziyaretinde öncelikle soruyorum.

'Gidişim orayı rahatsız eder mi? Eğer edecekse gitmeyeyim' diyorum. dua yapacaksam duamı da evimden yaparım. Olay bu kadar basit.

SORU: Akşam resepsiyona katılacak mısınız?

ERDOĞAN: Katılacağım.