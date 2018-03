Son dakika... Erdoğan: Girdik, giriyoruz...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilecek olan AK Parti Mardin 6'ncı Olağan İl Kongresine katılmak için özel uçakla Mardin Havalimanına gitti. Erdoğan'ın uçağına 2 savaş uçağının da eşlik ettiği görülürken, havalimanı etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı. Özel harekat polislerinden oluşan keskin nişancılar havalimanını gören yüksek binalarda konuşlandırıldı.

Erdoğan, Mardin'ın Kızıltepe ilçesinde bulunan havalimanından Mardin Artuklu Spor Salonuna geçti. Kongre salonunun önündeki vatandaşlara hitap eden Erdoğan özetle şunları söyledi: "Mardin yeniden adeta bir dirilişin içerisinde. Yeniden bir tarih yazmaya hazır mıyız? (Bizi Afrin'e götür diyen halka) İhtiyaç olduğunda tabi ki ben bunu size bildireceğim. Böyle bir durum olduğu an da önce ben yürüyeceğim sonra sizi yanıma alacağım. Afrin'e girdik giriyoruz. Artık an meselesi. Sizlere her an bu müjdeyi verebiliriz. Aldığım son rakama göre etkisiz hale gelen terörist sayısı 3569 oldu. Fetih yakın. Biz o müjdeye doğru yürüyoruz. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok."

KONGRE KONUŞMASI: NELER YAPMIŞLAR NE TÜNELLER AÇMIŞLAR

Erdoğan daha sonra AK Parti İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan burada özetle şunları söyledi: Biz 780 bin km'ye nerelerden geldik biliyor musunuz? 18 milyon km'den buralara geldik. Bir terör koridoru ki oradan devamlı taciz ediliyoruz. Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa taciz ediliyor. Sabır sabır sabır... Yetti artık dedik. Öyleyse gireceğiz... Bize dost görünenler girmeyin dedi. Sizi çok dinledik girmedik. Ne oldu? Roketlerle devamlı tacizler devam etti. Dedik artık durmayacağız. Ya Allah bismillah yürüdük.

YALAN ONLARDA SU GİBİ

Ne diyordum bir gece ansızın... Neler yapmışlar ne tüneller açmışlar. Bunlar Batılı dostlarımızın onlara verdikleri desteklerle açmışlar. O tünellerden kamyon gidiyor. Bize dost görülenlerin onlara verdiği silahları görüyorsunuz. Bunlar ne diye sorduğumuzda yalan onlarda su gibi. Biz gerçekleri görüyoruz. Yalanlarınız orta da kasa kasa silahlar mermiler... Bize dürüst olun. Bize dürüst olana can kurban olmayan kusura bakmasın.

5 BİN TIR SİLAH GÖNDERDİLER, NE OLDU? SİLAHLARI TOPLUYORUZ

Yalanlarınız ortada. İşte kasa kasa silahlar, mermiler. 5 bin TIR silah gönderdiler, ne oldu? Şimdi hepsini bulduk teröristler kaçıyor, biz silahları topluyoruz."