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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
11.08.2018 - 17:15, Son Güncelleme:

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Sana ne oluyor?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’de İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Erdoğan konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterirken, "Biz birilerinin bize saldırısını anladık da, ey Kılıçdaroğlu sana ne oluyor?" dedi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:

Biliyorsunuz dolar kuru üzerinden ülkemizin üstünde kara bulutlar dolaştırılmaya çalışılıyor. Bunlar ülkemize karşı başlatılan ekonomik savaşın füzeleridir, gülleleridir. Biz önlemlerimizi aldık alıyoruz. Önemli olan bunu ateşleyen elleri kırmaktır. Daha önce bu elleri çok kez kırdık zaten. Sanıyorlar ki bu millet döviz kurlarına teslim olacak.

Biz birilerinin bize saldırısını anladık da, ey Kılıçdaroğlu sana ne oluyor? Sayın Genel Sekreter Hamzaçebi'ye teşekkür ediyorum. Genel Başkanı onu anlamamış. Sayın Kılıçdaroğlu ağızınla kuş tutsan avucunu yalarsın. Sen zannediyor musun, bu döviz baronlarının yanında yer aldığında sana pare verecekler. Bunca zamandır girdin kaybettin, girdin kaybettin hala koltuğu bırakamadın. Ama koltuk seni bıraktı. Şimdi de döviz baronları ile hareket ediyorsun, sana oradan bir şey mi gelecek? Biz yolumuza kararlılık ile devam edeceğiz. Cevaplarını yine vereceğiz.

BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

Türkiye'yi küçük hesapları için karşısına alanlar bunun bedelini ödeyeceklerdir. Ülkemize karşı tehdit politikası güdüp iflah olan bir siyasetçi yoktur. Bu milletin ahını alan belasını bulmuştur. Kim sabrederse zafere ulaşır. Sabredeceğiz, mücadelemizi sürdüreceğiz, zafere erişeceğiz. Saflarımızda delik açtırmayalım.

BURASI ÇATLADIKAPI ÜLKESİ Mİ

Bu oyun önümüze geldiğinde biz, 'Ölürüz de böyle bir istiskale, aşağılanmaya rıza gösteremeyiz' dedik. Tehdit ediyor ya. 'Saat 18.00'e kadar, yarın akşam, göndereceksiniz.' Burası çatladıkapı ülkesi mi? Burası Türkiye Türkiye. Ne yapıyorsunuz? Biz besleme değiliz, ayakları üzerinde dimdik duran 81 milyonluk bir Türkiye'yiz.

‘BENİM İŞ ADAMLARIM KILIÇDAROĞLU DEĞİL Kİ…’

15 Temmuz'dan bir gün önce 2,8 olan dolar kurunun dün itibarı ile 6 lira üzerinde olamaz. Tüm büyük yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz, ortada krize giren, batan bir ülke yok. Ekonominin gerçek durumunu sıkıntıları ile, başarıları ile biliyoruz. İşadamları ile her gün konuşuyoruz. Benim işadamlarım Kılıçdaroğlu değil ki. Ben bu vesile ile Bahçeli'ye de teşekkür ediyorum. Yerli ve milli olanlar burada kendini ortaya koyuyor. Mesele bu. Millilik. Hedef ve istikamet aynı olunca konuştuklarınız uyuşuyor, örtüşüyor. Birileri bir yerlere hala çekmeye çalışıyorsa onlara diyecek bir şey yok. Hepimiz aynı gemideyiz ya.

‘TERÖRLE MÜCADELE ETMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ’

Bir süredir süren kur oyunu dün zirveye çıkmış, milletimiz duruşunu göstermiştir. Ülkemiz bu oyunun sarmalından en kısa sürede çıkacaktır. Bu oyundan çıkışın yolu üretimdir, faizi minimize etmektir. Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir sömürü aracıdır. Ne yaparsanız yapın, ekonomideki hedeflerimizi gerçekleştirmekten geri durmayacağız. Terörle mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Irak ve Suriye politikamızdan geri adım atmayacağız. Bayrağımızın dalgalanmasına engel olamayacaksınız.

"TİCARETİMİZİ YERLİ PARA ÜZERİNDEN YAPACAĞIZ"

Devlet olarak alacağımız tedbirler üzerinde bakanlarımız çalışıyor. Ticaretimizi yerli para üzerinden yapmaya hazırlanıyoruz. Avrupalı ülkeler de bu dolar tehdidinden çıkmak istiyorsa onlarla da bunu yapmaya hazırız. Tüm dünyaya ekonomik savaş ilan eden, yaptırım tehditleriyle ülkeleri haraca bağlayan bu düzeni asla kabul etmiyoruz. Cezaymıs, kurmuş, dövizmiş, yaptırımmış hiçbiri umrumuzda değil. Biz bugünlere milletimizle geldik. Bizim krizden çıkış formülümüz budur. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Savunma sanayisinde bunu yaptık. Şimdi de bunu yapacağız. İhracatta bunu yaptık. Turizmde 40 milyona gidiyoruz. Haberler güzel. Diğer alanlarda da bunu yapacağız. Bize parmak sallayanları pişman edeceğiz.

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