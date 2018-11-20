Son dakika... Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarın saat 16.00'da bir araya gelecek.
AK Parti ile MHP yerel seçime, tek başlarına girme kararlarını açıklamışlardı ancak Cumhur İttifakı'nın devam ettiği vurgulanmıştı.
Yarın yapılacak görüşme ittifak arayışlarında yeni bir sayfa açılıp açılmayacağını ortaya koyacak.
Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmede yerel seçim süreciyle birlikte, iç ve dış politikadaki son gelişmeleri de ele alacakları belirtiliyor. (NTV)
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