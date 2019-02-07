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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.02.2019 - 18:09, Son Güncelleme:

Son dakika... Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıkıyor. Cumhur İttifakı'nda 49 il bir kez daha gözden geçirilecek. Yerelde ittifakın genişlemesi yönünde görüş birliğine varıldı.

CNN TÜRK muhabiri Ünal Kaya, detayları canlı yayında paylaştı.

Kaya, şu bilgileri verdi:

Geriye kalan 49 ilde de ittifak için bir çalışma başlatılması kararı alındı. Ancak bu 49 ilin 49'unda da ittifak olacağı anlamına gelmiyor. Belirli kriterlere göre eleme yapılacak. Buna göre ittifak genişletilecek.

 Bu çalışmayı AK Partili Mehmet Özhaseki ile MHP'li Sadir Durmaz yönetecek. Aday listelerinin YSK'ya son teslim tarihi olan 19 Şubat'a kadar bu çalışma bitirilecek ve ittifakın genişletilmesine yönelik iki isim ter dökecek. 

İTTİFAKIN ÖNCELİK VERİLECEĞİ ŞEHİRLER

Birinci başlıklardan birisi kayyum belediyeleri. HDP'nin kazandığı ve sonra kayyuma devredilen Hakkari, Şırnak, Batman, Siirt, Ağrı, Bitlis, Tunceli iki partiden bu iki isim ele alacak ve ittifak yapılıp yapılamayacağına bakacaklar.

Aynı zamanda CHP ve İYİ Parti'nin yaptığı ittifak da vardı. Büyükşehirler haricinde 27 ilde ittifak kararı almışlardı. Osmaniye'yi düştüğümüzde iki partinin de 26 ildeki ittifak da iki ismin gündeminde olacak. Buralarda da ittifak için zemin yoklanacak.

Kriter de Erdoğan ve Bahçeli tarafından dillendirilen 'beka seçimi' ifadesi birinci unsur. İkinci unsur ise yerel seçim başarısı. İki parti de bu ana unsurlardan yola çıkacak.

"İKİ LİDERE SUNUM YAPILACAK"

Halihazırda MHP ya da AK Parti'nin beledisi olan illerde eğer CHP-İYİ Parti'nin başarısı sözkonusu ise bu ilde Cumhur ittifakının genişlemesi açısından bir çalışma yürütülecek.

Bir diğer boyutu ise, CHP'nin elindeki mevcut il belediyelerine yönelik. Eğer Cumhur İttifakı burada beraber seçime girerse, 'kazanabilir' deniyorsa o il de kapsama alınacak.

Tüm bu değerlendirmelerin ardından kaç ile ulaşılırsa o illerde ittifak için iki lidere sunum yapılacak. Liderlerin de kararıyla ittifakın genişleyip genişlemeyeceğine son nokta konulmuş olacak.

İttifakın bir de şu boyutu var; yerel seçimlerde belediye ve il genel meclis üyeleri de seçiliyor. İki isim illerin yanı sıra 30 büyükşehirde ve geri kalan 49 şehirde il genel meclisi ve belediye meclis üyelerinde de bir ittifaka gidilip gidilmeyeceğine yönelik çalışma yürütecekler.

Ayrıntılar geliyor...

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