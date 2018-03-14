Son dakika... Erdoğan'dan flaş Afrin açıklaması...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinin satır başları şöyle:

Şimdi Afrin, daha önce Fırat Kalkanı... Hepsinin bir bedeli var. Siz zannediyor musunuz ki dünya Türkiye’ye yardım ediyor. Kendi kasamızla, kesemizle yola çıktık öyle devam ediyoruz. Hamdolsun biz şeytanı da taşladık, tavafımızı da yaptık.

İstiklal marşımızın anlamını ancak dilimizle birlikte kalbimizle okuduğumuzda anlıyoruz. En büyük üzüntüm bu emsalsiz marşın hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin yapılamamış olmasıdır. Bir bestesinin yapılamamış olmasıdır. O besteyle güftenin birbirini tamamlaması çok önemli. Tabi burada da bestekarlara görev düşüyor. Güfte var ama maalesef istenilen beste yok. Temenni ederiz ki o da çıkar.



'3444 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Afrin temenni ederim ki akşama kadar düşmüş olur. Afrin’de şu ana kadar 3444 terörist etkisiz hale getirildi. Sanatçılar diyorlar ki Afrin’e beraber gidelim. Sporcular da aynı şekilde mesaj atıyorlar, beraber sınıra gidelim diye. İnşallah. Muhtarlardan şüphem yok zaten. Şair ne diyor. Yürüyeceksin millet yürüyecek arkanda. Yürüyeceksin muhtarlar yürüyecek arkandan.

Batı dünyası tarafından allanıp pullanan teröristler girdiğimiz her yerde kuyruklarını kıstırıp kaçtılar. Dağlarda ne tüneller açmışlar. O teröristlerde bu kadar akıl yok. Hem kaçıyor alçaklığı da elden bırakmıyor. Kaçarken şehirden çıkmak isteyen sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak amacıyla engelliyorlar.

Teröristlerin kaçmak için kullandıkları koridor bugün yarın kapanacak inşallah. Afrin şehir merkezinin rejim güçlerine devredilmesi projesi bugünlerde de köpürtülmeye çalışılıyor.

Konvoyları bile yola çıkardılar. Bu konvoyları içlerindeki sivillere zarar vermeden yollarda imha ettik oyunu bozduk. Şimdi de yapacağımız aynıdır bu böyle bilinmeli. Afrin’i de, Münbiç’i de, Fırat’ın doğusunu da aynı şekilde teröristlerden temizleyeceğiz.

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