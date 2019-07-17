Son dakika! Erbil saldırısıyla ilgili İbrahim Kalın'dan açıklama
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Erbil'deki saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Erbil’deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.
Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı.
Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir."
Erbil’deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) 17 Temmuz 2019
Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı.
Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir.
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