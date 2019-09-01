Endişeli bekleyiş... Kız çocukları kayboldu
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kayıp ihbarı yapılan iki kız çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı. Rabia Emere'nin babası kızların eve geri dönmemesi için hiçbir neden bulunmadığını belirterek başlarına kötü bir şey gelmiş olmasından endişe ettiklerini kaydetti.
Alınan bilgiye göre, Murat Dede Mahallesi'nde 30 Ağustos Cuma günü evden ayrılan Rabia Emere (15) ile arkadaşı Esra Badur (16) geri dönmedi.
Emere'nin babası İbrahim Emere durumu polise bildirdi.
BİR BULGUYA RASTLANMADI
Polis ekipleri, ihbar üzerine mahalle ve çevresinde detaylı arama yaptı ancak bir bulguya rastlamadı.
Arama çalışmasının devam ettiği bildirildi.
Baba Emere yaptığı açıklamada, kızının eve geri dönmemesi için hiçbir neden bulunmadığını, başlarına kötü bir şey gelmiş olmasından endişe ettiklerini, yetkililerin yanında vatandaşlardan da yardım istediklerini söyledi.
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