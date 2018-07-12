Son dakika... Emrah Serbes için karar çıktı!

2 EYLÜL 2017'deki kazada hayatını kaybeden Özçelik ailesinin yakınları da duruşma salonunda hazır bulundu. Emrah Serbes İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna getirildi. Mağdur ailenin avukatları en üstten ceza verilmesini ve takdir hafifletici sebeplerin uygulanmamasını talep etti. Savcı mütalaasını yinelerken Serbes'in tutukluluk halinin devam etmesini istedi.

ÖZÜR DİLEDİ

Mahkeme Başkanı Emrah Serbes’e son sözlerini sordu. Serbes, önce Özçelik ailesinden hayatta kalan oğulları Ahmet Özçelik’ten özür diledi. “Benim yüzümden bütün aileni kaybettin. Bu bir kazaydı. Elimden gelmeyen nedenlerle oldu. Keşke ben ölseydim. Bunu her gün söylüyorum. Çok üzgünüm” diyen Serbes ifadesine şöyle devam etti: “Yol karanlıktı hava yağmurlu ve yol ağaçlıktı. Alkollü değildim. Tepe üstündeydim. Bir anda gördüm. Kurtarmaya çalıştım ama kurtaramadım. İddiaların aksine alkollü değildim. Bilincim yerindeydi. Yol yağışlı olmasaydı, karanlık olmasaydı bu kazayı yapmazdım. Düşünecek 1 saniyem olsaydı bu kazayı yapmazdım. Çok üzgünüm. Çok pişmanım. Adaletinize güveniyorum. Sizden de kararınızı verirken bir saniye daha düşünmenizi rica ediyorum.”

AVUKAT TAHLİYE İSTEDİ

Serbes’in avukatı cezanı alt sınırdan verilmesini talep edip sanığın tahliyesini istedi.



13 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

İzmir - Aydın otoyolunda, otomobillerine arkadan çarptığı Ayhan Özçelik (59), eşi Nilgün Özçelik (51) ve kızı Zeynep Özçelik'in (16) ölümüne neden olan 'Behzat Ç.'nin senaristi, yazar Emrah Serbes, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan yargılandığı İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Karar sonrası jandarmalar eşliğinde götürülen Serbes 'Beni düşünmeyin dostlar. Su akar yatağını bulur' dedi. Mağdur yakınları ise Serbes'in bu sözlerine, "İçeride artık bol bol senaryo yazarsın" şeklinde cevap verdiler.

PEKİ KAÇ YIL YATACAK

İstanbul Barosuna üye Avukat Alper Sarıca, verilen cezanın üçte ikisini yatacağı için, Serbes’in 7 yıl 2 ay 20 gün tutuklu kalacağını belirtti. Serbes, tahliye edildikten sonra 1 yıl da denetimli serbestlik kapsamında kalacak.

3 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞTU

Bir aileyi yaşamdan koparan kaza, 22 Eylül 2017'de saat 04.30 sıralarında İzmir-Aydın yolu Torbalı Kavşağı yakınlarında meydana gelmişti. İzmir'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik (59) yönetimindeki araca arkadan gelen otomobil çarpmış, çarpmanın etkisiyle savrulan ve taklalar atan otomobilde Ayhan Özçelik ile kızı Zeynep Özçelik (16) olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik (51) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Kazanın ardından otomobili kendisinin kullandığını öne süren Emrah Serbes’in arkadaşı Kenan Doğru tutuklanmış ancak babasını, annesini ve kız kardeşini kazada yitiren Ahmet Mert Özçelik'in avukatının ısrarı sayesinde soruşturma Emrah Serbes yönünde genişletilmişti. Savcılığın yeni delillerin toplanmasına karar vermesi ile birlikte Emrah Serbes, kazadan 6 gün sonra sosyal medya üzerinden bir itiraf mektubu yayınlayarak sürücünün kendisi olduğunu açıklamıştı. Torbalı Adliyesi'ne gelen Serbes, suçunu itiraf ederek teslim olup tutuklanmıştı.