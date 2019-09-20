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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
20.09.2019 - 07:27, Son Güncelleme:

Son dakika... Emniyet'te önemli atamalar

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Son dakika... Emniyet'te önemli atamalar

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile boşta bulunan 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılırken, 49 ilin Emniyet Müdürü değiştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu, Personel Daire Başkanı Ahmet Şengün, Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular atanırken, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevini vekaleten yürüten 1. Hukuk Müşaviri Selami Hüner bu göreve asaleten getirildi.
Kararname ile 49 ilin emniyet müdürü değiştirilirken, bu illerden 14’ünün emniyet müdürü Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanarak polis başmüfettişliği görevlerine getirildi.

Atama kararnamesi ile 49 ilin emniyet müdürlüklerine yapılan atamalar şöyle:

Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici Aydın'a, Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar Balıkesir'e, Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan Bursa'ya, Ağrı İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız Denizli'ye, Konya Emniyet Müdürü Şükrü Yaman Diyarbakır'a, Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek Gaziantep'e, Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz Hatay'a, Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk Kayseri'ye, Şanlıurfa Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu Kocaeli'ne, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın Konya'ya, Sinop Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren Malatya'ya, Şırnak Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy Manisa'ya, Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya Mardin'e, Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu Muğla'ya, Tunceli Emniyet Müdürü Doğu Ateş Ordu'ya, Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal Samsun'a, Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) Müdürü Selçuk Doğuş Şanlıurfa'ya, Ordu Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan Tekirdağ'a, Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper Trabzon'a, Aksaray Emniyet Müdürü Ali Karabağ Van'a, Uşak Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder Adıyaman'a, Polis Başmüfettişi Nihat Özen Ağrı'ya, Çorum Emniyet Müdürü Murat Kolcu Aksaray'a, Polis Başmüfettişi Ünsal Hayal Ardahan'a, Polis Başmüfettişi Sinan Ergen Artvin'e, Polis Başmüfettişi Çetin Bozkuş Bartın'a, Polis Başmüfettişi Köroğlu Kıraç Batman'a, Polis Başmüfettişi Necmettin Koç Kütahya'ya, Polis Başmüfettişi Ali Canbolat Bingöl'e, Kars Emniyet Müdürü Ümit Bitirik Burdur'a, Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman Çanakkale'ye, Kırşehir Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) Müdürü Mehmet Gülser Çorum'a, Batman Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan Düzce'ye, Çanakkale Emniyet Müdürü Celal Sel Elazığ'a, Polis Başmüfettişi Atanur Aydın Hakkari'ye, Bingöl Emniyet Müdürü Metin Akay Isparta'ya, Ardahan Emniyet Müdürü Ayhan Taş Karaman'a, Polis Başmüfettişi Yavuz Sağdıç Kars'a, Kocaeli Emniyet Müdürü Necati Denizci Kastamonu'ya, Kilis Emniyet Müdürü Günter Şenses Kırıkkale'ye, Yozgat Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu Kırklareli'ne, İkmal ve Bakım Dairesi Başkan Yardımcısı Murat Türesin Kırşehir'e, Karabük POMEM Müdürü Mahmut Karabulut Kilis'e, Polis Başmüfettişi Cahit Şahin Sinop'a, Polis Başmüfettişi Mustafa Emre Başbuğ Şırnak'a, Polis Başmüfettişi Yılmaz Delen Tunceli'ye, Polis Başmüfettişi Mesut Gezer Uşak'a, Polis Başmüfettişi Murat Esertürk Yozgat'a, Polis Başmüfettişi Ayhan Bodur Bayburt'a atandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atananlar

Söz konusu kararname ile Artvin Emniyet Müdürü Mehmet Selvi, Aydın Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Bartın Emniyet Müdürü Ogün Vural, Bayburt Emniyet Müdürü Sezayi Er, Burdur Emniyet Müdürü Arif Çankal, Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Düzce Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Elazığ Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Isparta Emniyet Müdürü Halil Turan Erol, Karaman Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, Kastamonu Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, Kırklareli Emniyet Müdürü Erkin Adalar, Kırşehir Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Kütahya Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Manisa Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç ve Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

Daire başkanlıklarına yapılan atamalar

Bu arada İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğündeki bazı daire başkanlıklarında da değişikliğe gidildiği bildirildi.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanan Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik Personel Daire Başkanlığına, Bartın Emniyet Müdürü Ogün Vural Kriminal Daire Başkanlığına, Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanı Tolga Aliusta Koruma Daire Başkanlığına, Polis Başmüfettişi Ayşegül Özcan ise Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığına getirildi.

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