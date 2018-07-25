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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Fevzi KIZILKOYUN/ANKARA
25.07.2018 - 21:36, Son Güncelleme:

Son dakika... Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Celal Uzunkaya atandı

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Son dakika... Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Celal Uzunkaya atandı

Emniyet Genel Müdürlüğüne(EGM), son olarak Kamu Düzeni ve Güvenliği Müşteşarlığı Müşaviri olarak görev yapan Celal Uzunkaya atandı. Emniyet Genel Müdür yardımcısıyken 2009 yılında FETÖ kumpası ile 4 yılla yargılanan Uzunkaya, 17-25 Aralık sürecinin ardından sırasıyla İzmir Emniyet Müdürlüğü, ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü görevlerine getirilmişti.

Selami Altınok’un AK Parti milletvekili olmasından sonra vekaleten Erhan Gülveren’in yürüttüğü Emniyet Genel Müdürlüğüne Uzunkaya atandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü görevindeyken Kamu Düzeni ve Güvenliği Müşteşarlığı Müşaviri olarak atanan Uzunkaya dün itibariyle Emniyetin en tepesine gertirildi. Uzunkaya 2009 yılında Emniyet Genel Müdür Yardımcısı iken FETÖ kumpasına uğramıştı.

Son dakika... Emniyet Genel Müdürlüğüne Celal Uzunkaya atandı

Uzunkaya, İzmir’de kendisini muhbir ve MİT görevlisi olarak tanıtıp çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen çete lideri İrfan Erbarıştıran ile bağlantısı olduğu iddiasıyla o dönem yürüttüğü Emniyet Genel Müdürlüğü yardımcılık görevinden alınarak yargılanmıştı. Uzunkaya, “örgüte yardım etmek”ten 3 ay 10’ar gün hapis cezasına çarptırılıp, daha sonra aldığı ceza ertelenmişti. Uzunkaya, ayrıca “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçundan 5 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Uzunkaya’nın da yargılandığı davanın isimsiz ve imzasız bir ihbar mektubuyla açıldığı daha sonra ortaya çıkmıştı. Uzunkaya o dönem emniyet içindeki paralel bir yapının kendilerine komplo kurduğunu belirtmiş, isimsiz ve imzasız bir ihbar mektubuyla birçok sahte delil üretilerek bu davanın içine sokuldukları iddiasında bulunmuştu.

Ayrıntılar geliyor...

 

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