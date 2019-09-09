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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
09.09.2019 - 09:42, Son Güncelleme:

Son dakika... Emniyet Genel Müdürlüğünde daire başkanlıkları yapılandırıldı

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Son dakika... Emniyet Genel Müdürlüğünde daire başkanlıkları yapılandırıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 35 olan daire başkanlığı sayısı, 13 daire başkanlığının yeniden yapılandırılmasıyla 28'e düşürüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatındaki daire başkanlıkları, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılması, yönetimde etkinlik ve koordinasyonun artırılması amacıyla Bakan Süleyman Soylu'nun onayıyla yeniden yapılandırıldı.

Yeniden yapılandırmayla, Özel Güvelik Daire Başkanlığının görevleri Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına devredildi.

Belge Yönetimi Daire Başkanlığı ile Koordinasyon Daire Başkanlığı birleştirilerek "Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanlığı", Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı ile Haberleşme Daire Başkanlığı birleştirilerek "Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı", Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı ile Hudut Kapıları Daire Başkanlığı birleştirilerek "Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı", İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı birleştirilerek "Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı", Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığı birleştirilerek "Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı", Araştırma Daire Başkanlığı ile İnceleme Daire Başkanlığı birleştirilerek, "Araştırma ve İnceleme Daire Başkanlığı" olarak yapılandırıldı.

Böylece Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 35 olan daire başkanlığı sayısı, 13 daire başkanlığının yeniden yapılandırılmasıyla 28'e düşürülmüş oldu.

 

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