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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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AA
20.12.2018 - 10:27, Son Güncelleme:

Son dakika.... Emniyet açıkladı: Binlerce şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi

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Son dakika.... Emniyet açıkladı: Binlerce şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğünce, ülke genelinde yılbaşı öncesi yapılan denetimlerde 6 bin 531 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ile bin 535 litre sahte alkollü içkinin ele geçirildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde yılbaşı öncesinde içki kaçakçılığı ve sahteciliğinin önlenmesine yönelik dün ülke genelinde 2 bin 864 personelin katılımıyla "Kaçak\ Sahte Alkol Uygulaması" gerçekleştirildi.

Bin 311 iş yerinde arama ve denetleme yapılırken, 6 bin 531 şişe kaçak ve sahte içki, bin 535 litre sahte içki, 24 sahte bandrol ve 215 mükerrer kullanıma uygun kapüşon, 7 tabanca, 9 ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 291 mermi, 11 bin 460 içi tütünle doldurularak sigara haline getirilen makaron, 2 bin 68 paket kaçak sigara ve 380 puro/sigarillo, 74 tarihi eser, bin 295 cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Yapılan kontrollerde ayrıca, 11 iş yerinin tütün mamulleri ve içki satış izin belgesinin olmadığı tespit edildi, iki sahte içki imalathanesine de işlem uygulandı.
Operasyonlar sonucu 168 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapılırken, aranan bir kişi de yakalandı.

Denetimlerde toplam 115 bin 665 lira idari para cezası kesildi.

Açıklamada, Türk Polis Teşkilatının başta kaçakçılık ve sahtecilik olayları olmak üzere suç işleyen kişi ya da kişilerle mücadelesini, aranan kişilerin yakalanmasını ve vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarını yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklara bağlı kalarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceği belirtildi.

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