MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Eminönü'ndeki balıkçılarla ilgili yeni karar
GeriGündem Son dakika... Eminönü'ndeki balıkçılarla ilgili yeni karar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 27.12.2019 - 17:13,Son Güncelleme:/

Son dakika... Eminönü'ndeki balıkçılarla ilgili yeni karar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Eminönü'ndeki balıkçılarla ilgili yeni karar

İstanbul Eminönü’ndeki balıkçıların tahliyesine ilişkin 2 No'lu tarihi balıkçının dava talebi reddedildi. Kararın ardından tüm balıkçı teknelerine tahliye yolu açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sözleşmeleri biten Eminönü’ndeki balıkçıların 1 Kasım’da tekneleri boşaltmasını iş yeri sahiplerine tebliğ etmişti. İBB’nin bu kararının ardından teknelerdeki balıkçılar, İBB’ye karşı tahliyeyi durdurmaya yönelik talepte bulunarak ayrı ayrı davalar açmıştı.

Balıkçı esnafının talebi doğrultusunda mahkeme, idarenin savunması alınana kadar yürütmenin durdurulması kararı vermişti. İdare mahkemesi İBB’nin davaya gerekli belgeleri sunmasının ardından yürütmenin durdurulması kararını kaldırılmış ve 1 No'lu ile 3 No'lu balıkçı teknelerinin açmış oldukları davalar reddedilmişti.

İdare Mahkemesi'nin davayı reddetmesinin ardından 3 No'lu balıkçının avukatları kira sözleşmesinin devamına ilişkin İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yeni dava açmış ve ihtiyadi tedbir kararı aldırılmıştı ancak mahkeme ara celse açarak İBB avukatlarının itirazını kabul etmiş ve ihtiyadı tedbir kararını kaldırmıştı.

1 ve 3 No'lu balıkçıların ihtiyadi tedbir kararının kaldırılmasının ardından tahliye işlemlerine geçilmesi beklenirken, 2 No'lu balıkçının başlattığı dava sürecinde de karara varıldı.

İstanbul 10. İdare Mahkemesi, 3 No'lu balıkçının avukatlarının dava talebini reddetti.

Mahkemenin bu kararının ardından İBB’nin avukatlarının Fatih Kaymakamlığı’na yürütmenin durdurulması ya da ihtiyati tedbir kararının olmadığını bildireceği ve Eminönü’nde bulunan balıkçıların tümünün tahliye işlemlerinin başlatılacağı öğrenildi.

Eminönü'ndeki balıkçı tekneleri havadan görüntülendi
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle