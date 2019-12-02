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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.12.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Son dakika: Emeklileri tuzağa düşürüyorlardı! Birçok kentte operasyon başladı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Son dakika: Emeklileri tuzağa düşürüyorlardı! Birçok kentte operasyon başladı

İstanbul merkezli 12 ilde, yüzlerce emekliyi dolandıran 85 kişilik çeteye operasyon başlatıldı. Yaklaşık 1.5 yıldır aylık 5 milyon TL’lik vurgun yaptıkları belirlenen çok sayıda çete üyesinin gözaltına alındığı, operasyonun sürdüğü bildirildi.

İstanbul’da çok sayıda emekli vatandaş bir çete tarafından dolandırıldıklarını söyleyerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Yapılan başvurular üzerine savcılık Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne iddiaların araştırılması için talimat verdi.

Mali Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada, bir dolandırıcılık çetesinin, krediye ihtiyacı olan emeklileri ticari faaliyet görünümünde tefecilik yaparak dolandırdıkları belirlendi. Polis, 900’ün üzerinde emeklinin dolandırıldığını belirledi. Yapılan tespitlerin ardından sabah saatlerinde İstanbul merkezli Muğla, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Edirne, Adıyaman, Balıkesir, Konya, Zonguldak, Kırklareli, Kocaeli ve Denizli’de sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda çok sayıda çete üyesinin gözaltına alındığı bildirilirken, operasyonun devam ettiği kaydedildi.

Gözaltına alınan çete üyelerinin, “örgütü suç kapsamında tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve bankacılık kanununa muhalefet” suçlarından sorgulanacağı belirtildi. Çetenin yaklaşık 1.5 yıldır aylık 5 milyon TL vurgun yaptığı tespit edildi.

 

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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