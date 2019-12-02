Son dakika: Emeklileri tuzağa düşürüyorlardı! Birçok kentte operasyon başladı
İstanbul merkezli 12 ilde, yüzlerce emekliyi dolandıran 85 kişilik çeteye operasyon başlatıldı. Yaklaşık 1.5 yıldır aylık 5 milyon TL’lik vurgun yaptıkları belirlenen çok sayıda çete üyesinin gözaltına alındığı, operasyonun sürdüğü bildirildi.
İstanbul’da çok sayıda emekli vatandaş bir çete tarafından dolandırıldıklarını söyleyerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Yapılan başvurular üzerine savcılık Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne iddiaların araştırılması için talimat verdi.
Mali Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada, bir dolandırıcılık çetesinin, krediye ihtiyacı olan emeklileri ticari faaliyet görünümünde tefecilik yaparak dolandırdıkları belirlendi. Polis, 900’ün üzerinde emeklinin dolandırıldığını belirledi. Yapılan tespitlerin ardından sabah saatlerinde İstanbul merkezli Muğla, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Edirne, Adıyaman, Balıkesir, Konya, Zonguldak, Kırklareli, Kocaeli ve Denizli’de sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Operasyonda çok sayıda çete üyesinin gözaltına alındığı bildirilirken, operasyonun devam ettiği kaydedildi.
Gözaltına alınan çete üyelerinin, “örgütü suç kapsamında tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve bankacılık kanununa muhalefet” suçlarından sorgulanacağı belirtildi. Çetenin yaklaşık 1.5 yıldır aylık 5 milyon TL vurgun yaptığı tespit edildi.
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